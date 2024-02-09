Угрозу для человечества увидели в генетике и искусственном интеллекте

Posted Вчера, 06:31
Published Вчера, 06:31
Modified Вчера, 06:34
Updated Вчера, 06:34
Он выразил опасения по поводу возможности создания сверхчеловека, такого как воин, ученый или спортсмен, благодаря новым открытиям в генетике, пишет 360tv.ru.
Путин призвал общество задуматься об последствиях этих исследований, а также предупредил о возможной угрозе со стороны развития искусственного интеллекта без должного контроля.
Он подчеркнул необходимость международных договоренностей, аналогичных тем, которые были заключены после осознания опасности использования ядерного оружия. При этом Путин акцентировал внимание на невозможности запретить проведение исследований в области генетики и ИИ.