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Published Вчера, 12:00

Modified Вчера, 12:02

Updated Вчера, 12:02

В Березниках осудили группу бутлегеров, которой руководил пенсионер

В Березниках осудили группу бутлегеров, которой руководил пенсионер

9 февраля 2024, 12:00
Фото: МВД
У преступников изъяли десятки тысяч бутылок с алкоголем.

В Пермском крае осудили шесть участников организованной группы за производство и быт контрафактного алкоголя. Приговор вынес Березниковской городской суд. По данным пресс-службы МВД, организовал группу 65-летний мужчина, в составе были пятеро его знакомых в возрасте от 30 до 37 лет. Двое из них — иностранцы.

Преступники арендовали помещение на территории промышленной зоны в Березниках. Там они организовали производство алкоголя. Бутылки они покупали у людей, найти которых следствию не удалось. На бутылках уже были нанесены этикетки с названиями алкоголя известных брендов.

С апреля по июнь 2022 года им удалось продать водку, коньяк и бренди на более 85 млн рублей. Преступников раскрыли полицейские и сотрудники регионального УФСБ. У них изъяли 68 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, которые они готовились продать.

Организатора группы приговорили к 5 годам лишению свободы и штрафу в 500 тыс. рублей. Двоих его подельников отправили в колонию на 2 года и 7 месяцев, остальных — на принудительные работы на срок от 4 до 4,8 лет.

Приговор в законную силу еще не вступил. Его можно обжаловать.

Фото: МВД
В Березниках будут судить группу бутлегеров-иностранцев. Им помогали полицейские
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#Суд#Пермь#Березники#Алкоголь#Контрафактный алкоголь
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