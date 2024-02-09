В Березниках осудили группу бутлегеров, которой руководил пенсионер

В Пермском крае осудили шесть участников организованной группы за производство и быт контрафактного алкоголя. Приговор вынес Березниковской городской суд. По данным пресс-службы МВД, организовал группу 65-летний мужчина, в составе были пятеро его знакомых в возрасте от 30 до 37 лет. Двое из них — иностранцы.