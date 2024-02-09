В Березниках осудили группу бутлегеров, которой руководил пенсионер

Posted Вчера, 12:00
Published Вчера, 12:00
Modified Вчера, 12:02
Updated Вчера, 12:02
В Пермском крае осудили шесть участников организованной группы за производство и быт контрафактного алкоголя. Приговор вынес Березниковской городской суд. По данным пресс-службы МВД, организовал группу 65-летний мужчина, в составе были пятеро его знакомых в возрасте от 30 до 37 лет. Двое из них — иностранцы.
Преступники арендовали помещение на территории промышленной зоны в Березниках. Там они организовали производство алкоголя. Бутылки они покупали у людей, найти которых следствию не удалось. На бутылках уже были нанесены этикетки с названиями алкоголя известных брендов.
С апреля по июнь 2022 года им удалось продать водку, коньяк и бренди на более 85 млн рублей. Преступников раскрыли полицейские и сотрудники регионального УФСБ. У них изъяли 68 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, которые они готовились продать.
Организатора группы приговорили к 5 годам лишению свободы и штрафу в 500 тыс. рублей. Двоих его подельников отправили в колонию на 2 года и 7 месяцев, остальных — на принудительные работы на срок от 4 до 4,8 лет.
Приговор в законную силу еще не вступил. Его можно обжаловать.