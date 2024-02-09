В Чайковском полностью отключили воду из-за аварии в Удмуртии

Также на данный момент один из крупных водоводов централизованного водоснабжения находится в ремонте. В поселке Волковский идет ремонт прохудившегося участка сети диаметром 700 мм длиной 100 м. Резервное водоснабжение по этой ветке и соседним трубопроводам диаметром 300 мм невозможно, поскольку они отрезаны от системы.