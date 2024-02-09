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Posted Вчера, 12:16

Published Вчера, 12:16

Modified Вчера, 12:18

Updated Вчера, 12:18

В Чайковском полностью отключили воду из-за аварии в Удмуртии

В Чайковском полностью отключили воду из-за аварии в Удмуртии

9 февраля 2024, 12:16
Фото: properm.ru
Ликвидировать аварию водовода при низком напоре не удалось.

Подача воды в Чайковском временно прекращена из-за невозможности ликвидировать аварию при низком давлении. Водозабор и водопроводные очистные сооружения работают в режиме накопления, сообщается на официальном сайте Чайковского водоканала.

По словам специалистов, ремонтные работы продлятся ориентировочно 1,5-2 часа. К вечеру планируется подать холодную воду. Причина ЧП — авария в соседнем регионе. Сегодня, 9 февраля, в 11:20 оставшаяся рабочая магистраль диаметром 700 мм у дома №12 по ул. Чайковская в поселке Волковский Удмуртской республики не выдержала возросшей нагрузки и дала течь.

Также на данный момент один из крупных водоводов централизованного водоснабжения находится в ремонте. В поселке Волковский идет ремонт прохудившегося участка сети диаметром 700 мм длиной 100 м. Резервное водоснабжение по этой ветке и соседним трубопроводам диаметром 300 мм невозможно, поскольку они отрезаны от системы.

Из-за аварии компания была вынуждена снизить давление подаваемой в город холодной воды на 1 кг/кв.см. Однако устранить проблему не удалось, водоснабжение пришлось приостановить.

В настоящее время в поселке Волковский работает ремонтная бригада.

Фото: properm.ru
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#Коммунальный рай#Авария#Ремонт#Удмуртия#Водоснабжение
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