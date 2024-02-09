В Чайковском полностью отключили воду из-за аварии в Удмуртии

Posted Вчера, 12:16
Published Вчера, 12:16
Modified Вчера, 12:18
Updated Вчера, 12:18
Подача воды в Чайковском временно прекращена из-за невозможности ликвидировать аварию при низком давлении. Водозабор и водопроводные очистные сооружения работают в режиме накопления, сообщается на официальном сайте Чайковского водоканала.
По словам специалистов, ремонтные работы продлятся ориентировочно 1,5-2 часа. К вечеру планируется подать холодную воду. Причина ЧП — авария в соседнем регионе. Сегодня, 9 февраля, в 11:20 оставшаяся рабочая магистраль диаметром 700 мм у дома №12 по ул. Чайковская в поселке Волковский Удмуртской республики не выдержала возросшей нагрузки и дала течь.
Также на данный момент один из крупных водоводов централизованного водоснабжения находится в ремонте. В поселке Волковский идет ремонт прохудившегося участка сети диаметром 700 мм длиной 100 м. Резервное водоснабжение по этой ветке и соседним трубопроводам диаметром 300 мм невозможно, поскольку они отрезаны от системы.
Из-за аварии компания была вынуждена снизить давление подаваемой в город холодной воды на 1 кг/кв.см. Однако устранить проблему не удалось, водоснабжение пришлось приостановить.
В настоящее время в поселке Волковский работает ремонтная бригада.