В Краснодарском крае беспилотник упал на территорию завода

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) сегодня ночью, около 2:00, упал беспилотный летательный аппарат. Местные жители услышали громкий звук в районе Афипского НПЗ. В результате никто не пострадал, службы предприятия ликвидировали возникший пожар, пишут «Новые известия».