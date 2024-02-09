В Краснодарском крае беспилотник упал на территорию завода

Posted Вчера, 07:28
Published Вчера, 07:28
Modified Вчера, 07:31
Updated Вчера, 07:31
На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) сегодня ночью, около 2:00, упал беспилотный летательный аппарат. Местные жители услышали громкий звук в районе Афипского НПЗ. В результате никто не пострадал, службы предприятия ликвидировали возникший пожар, пишут «Новые известия».
На видеозаписях, опубликованных краснодарцами, слышны звуки работы российских систем ПВО. На месте происшествия работают экстренные службы, они выясняют причину и обстоятельства инцидента.