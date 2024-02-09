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Posted Вчера, 07:28

Published Вчера, 07:28

Modified Вчера, 07:31

Updated Вчера, 07:31

В Краснодарском крае беспилотник упал на территорию завода

В Краснодарском крае беспилотник упал на территорию завода

9 февраля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас выясняются подробности инцидента.

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) сегодня ночью, около 2:00, упал беспилотный летательный аппарат. Местные жители услышали громкий звук в районе Афипского НПЗ. В результате никто не пострадал, службы предприятия ликвидировали возникший пожар, пишут «Новые известия».

На видеозаписях, опубликованных краснодарцами, слышны звуки работы российских систем ПВО. На месте происшествия работают экстренные службы, они выясняют причину и обстоятельства инцидента.

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#Происшествия#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Беспилотники
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