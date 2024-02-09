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Posted Вчера, 03:23

Published Вчера, 03:23

Modified Вчера, 03:25

Updated Вчера, 03:25

В пермском микрорайоне Южный хотят благоустроить «Райское место»

В микрорайоне Южный пермяки хотят создать «Райское место»

9 февраля 2024, 03:23
Фото: ТОС «Южный»

В пермском микрорайоне Южный хотят благоустроить «Райское место»

Уже разработан проект благоустройства и составлена предварительная смета.

Пермяки предлагают благоустроить общественное пространство под названием «Райское место» в Свердловском районе. С такой инициативой выступило территориальное общественное самоуправление «Южный». Ожидается, что инициативный проект появится на ул. Горловской, 98, в микрорайоне Южный.

Как сообщили в пресс-службе администрации Свердловского района Перми, ТОС «Южный» направил проект благоустройства и предварительную смету на городской конкурс инициативных проектов. Авторы идеи подчеркнули, что микрорайон Южный является густонаселенным — здесь проживает много семей с детьми. При этом здесь нет мест для отдыха. Поэтому местные жители предлагают обустроить пространство с современными элементами декора и озеленения. Известно, что партнером проекта является цветочная лавка — ее сотрудники разработали дизайн-проект и рассчитывают предоставить саженцы и разбить цветники в «Райском месте».

В мэрии сообщают, что районная администрация и ТОС «Южный» сейчас собирают подписи для реализации проекта. Горожане могут поддержать инициативу — для этого нужно связаться с представителями ТОС.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Проект#Администрация
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