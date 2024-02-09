В микрорайоне Южный пермяки хотят создать «Райское место»

Как сообщили в пресс-службе администрации Свердловского района Перми, ТОС «Южный» направил проект благоустройства и предварительную смету на городской конкурс инициативных проектов. Авторы идеи подчеркнули, что микрорайон Южный является густонаселенным — здесь проживает много семей с детьми. При этом здесь нет мест для отдыха. Поэтому местные жители предлагают обустроить пространство с современными элементами декора и озеленения. Известно, что партнером проекта является цветочная лавка — ее сотрудники разработали дизайн-проект и рассчитывают предоставить саженцы и разбить цветники в «Райском месте».