В Минпромторге России утвердили новый перечень товаров для параллельного импорта

Posted Вчера, 06:25
Published Вчера, 06:25
Modified Вчера, 06:28
Updated Вчера, 06:28
В новом списке появились новые бренды горнодобывающего оборудования: Dewalt, Epiroc, Husqvarna. Также в список были добавлены насосы, вентиляторы и компрессоры таких производителей, как Soler&Palau, Vortice и Air System, пишет 360tv.ru.
Кроме того, в перечень были включены дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и других категорий товаров.
Цель системы параллельного импорта заключается в том, чтобы помочь российскому производству в отраслях, где требуется больше времени для удовлетворения потребностей конечных потребителей и промышленных предприятий.
В Минпромторге России утвердили новый список товаров, которые могут быть ввезены в страну параллельно с российскими аналогами. Изменения были опубликованы на сайте правовых актов ведомства.
В перечень добавили несколько брендов горнодобывающего оборудования: Dewalt, Epiroc, Husqvarna. Также в него включены различные насосы, вентиляторы и компрессоры, такие как Soler&Palau, Vortice, Air System.
Помимо этого, введены дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и других категорий товаров. В Минпромторге отметили, что система параллельного импорта применяется в отраслях, которым требуется больше времени на удовлетворение потребностей конечных потребителей и промышленных предприятий.