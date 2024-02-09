В Минпромторге России утвердили новый перечень товаров для параллельного импорта

Помимо этого, введены дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и других категорий товаров. В Минпромторге отметили, что система параллельного импорта применяется в отраслях, которым требуется больше времени на удовлетворение потребностей конечных потребителей и промышленных предприятий.