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Posted Вчера, 06:25

Published Вчера, 06:25

Modified Вчера, 06:28

Updated Вчера, 06:28

В Минпромторге России утвердили новый перечень товаров для параллельного импорта

9 февраля 2024, 06:25
В Минпромторге России утвердили изменения в списке товаров для параллельного импорта. Изменения были опубликованы на сайте правовых актов.

В новом списке появились новые бренды горнодобывающего оборудования: Dewalt, Epiroc, Husqvarna. Также в список были добавлены насосы, вентиляторы и компрессоры таких производителей, как Soler&Palau, Vortice и Air System, пишет 360tv.ru.

Кроме того, в перечень были включены дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и других категорий товаров.

Цель системы параллельного импорта заключается в том, чтобы помочь российскому производству в отраслях, где требуется больше времени для удовлетворения потребностей конечных потребителей и промышленных предприятий.

В Минпромторге России утвердили новый список товаров, которые могут быть ввезены в страну параллельно с российскими аналогами. Изменения были опубликованы на сайте правовых актов ведомства.

В перечень добавили несколько брендов горнодобывающего оборудования: Dewalt, Epiroc, Husqvarna. Также в него включены различные насосы, вентиляторы и компрессоры, такие как Soler&Palau, Vortice, Air System.

Помимо этого, введены дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и других категорий товаров. В Минпромторге отметили, что система параллельного импорта применяется в отраслях, которым требуется больше времени на удовлетворение потребностей конечных потребителей и промышленных предприятий.

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