В Минтербезе ответили, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь Пермского края

Премьера российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась осенью прошлого года. Режиссером проекта стал Жора Крыжовников. Сериал показывает «казанский феномен» — подростков, объединявшихся в группировки, незадолго до распада СССР. После выхода «Слова пацана» некоторые россияне выступали за запрет его трансляции в России, так как считали, что он будет негативно влиять на подростков. При этом сериал имеет возрастное ограничение 18+.