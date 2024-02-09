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Posted Вчера, 08:34

Published Вчера, 08:34

Modified Вчера, 08:36

Updated Вчера, 08:36

Стало известно, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь в Прикамье

В Минтербезе ответили, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь Пермского края

9 февраля 2024, 08:34
Фото: Кинопоиск

Стало известно, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь в Прикамье

После выхода сериала некоторые россияне выступали за его запрет.

Министерство территориальной безопасности Пермского края оценило влияние сериала «Слово пацана Кровь на асфальте» (18+) на молодежь. Это произошло сегодня, 9 февраля, на заседании краевого Молодежного парламента. Минтербез представил доклад о мерах по борьбе с киберэкстремизмом в молодежной среде. Затем члены Молодежного парламента спросили, как сериал о молодежных уличных бандах в Казани конца 80-х годов повлиял на обстановку в регионе.

Александра Ульянова, и. о. начальника отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети «Интернет» Минтербеза Прикамья:

— Неправомерных действий со стороны молодежи, спровоцированных нашумевшим сериалом, на территории края по линии министерства выявлено не было.

Премьера российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась осенью прошлого года. Режиссером проекта стал Жора Крыжовников. Сериал показывает «казанский феномен» — подростков, объединявшихся в группировки, незадолго до распада СССР. После выхода «Слова пацана» некоторые россияне выступали за запрет его трансляции в России, так как считали, что он будет негативно влиять на подростков. При этом сериал имеет возрастное ограничение 18+.

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#Общество#Афиша#Пермь#Молодежный парламент#Сериал#Слово пацана#Слово пацана. Кровь на асфальте
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