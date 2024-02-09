В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Куединском районе

Известно, что тяжело пострадали двое: молодой человек с 40% ожогов тела, сейчас его везут в больницу им. Гринберга в Перми, женщину с 70-80% ожогов уже транспортировали в краевую столицу, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе министерства. Кроме того, трое пострадавших остаются в больнице в Куеде. Трое направлены на амбулаторное лечение.