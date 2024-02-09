В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Куединском районе

Posted Вчера, 03:58
Published Вчера, 03:58
Modified Вчера, 04:00
Updated Вчера, 04:00
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии восьми пострадавших при ЧП в Куединском районе. Инцидент произошел поздно вечером вчера, 8 февраля, в деревне Солодовка.
Известно, что тяжело пострадали двое: молодой человек с 40% ожогов тела, сейчас его везут в больницу им. Гринберга в Перми, женщину с 70-80% ожогов уже транспортировали в краевую столицу, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе министерства. Кроме того, трое пострадавших остаются в больнице в Куеде. Трое направлены на амбулаторное лечение.
Вечером в деревне произошла разгерметизация газопровода с последующим пожаром. В результате огонь охватил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки. Возбуждено уголовное дело.