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Posted Вчера, 03:58

Published Вчера, 03:58

Modified Вчера, 04:00

Updated Вчера, 04:00

В Минздраве сообщили о состоянии 8 пострадавших при ЧП в Куединском районе

В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Куединском районе

9 февраля 2024, 03:58
Фото: 1MI

В Минздраве сообщили о состоянии 8 пострадавших при ЧП в Куединском районе

Двое человек направлены на лечение в Пермь.

В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии восьми пострадавших при ЧП в Куединском районе. Инцидент произошел поздно вечером вчера, 8 февраля, в деревне Солодовка.

Известно, что тяжело пострадали двое: молодой человек с 40% ожогов тела, сейчас его везут в больницу им. Гринберга в Перми, женщину с 70-80% ожогов уже транспортировали в краевую столицу, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе министерства. Кроме того, трое пострадавших остаются в больнице в Куеде. Трое направлены на амбулаторное лечение.

Вечером в деревне произошла разгерметизация газопровода с последующим пожаром. В результате огонь охватил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки. Возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пожар#Минздрав#Крупное ЧП в Куеде
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