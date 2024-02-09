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Posted Вчера, 08:01

Published Вчера, 08:01

Modified Вчера, 08:21

Updated Вчера, 08:21

В Москве из горящего дома эвакуировали около 400 человек

В Москве из горящего дома эвакуировали около 400 человек

9 февраля 2024, 08:01
Фото: Михаил Синицын/ТАСС
Пожар начался в ночь на пятницу, его ликвидировали только утром.

В Москве в жилом многоэтажном доме на ул. Черняховского произошел крупный пожар. Жильцов эвакуировали в здание торгового комплекса, на месте работали психологи МЧС России.

Как пишет издание «Новые известия», сотрудники МЧС провели проливку и разбор конструкций. С помощью двух вертолетов было сброшено 50 тонн воды. Горящие обломки кровли упали вокруг дома, его крыша была полностью охвачена огнем. В 5:16 сегодня возгорание было потушено.

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#Происшествия#Пожар#Москва
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