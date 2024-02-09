В Москве из горящего дома эвакуировали около 400 человек

Как пишет издание «Новые известия», сотрудники МЧС провели проливку и разбор конструкций. С помощью двух вертолетов было сброшено 50 тонн воды. Горящие обломки кровли упали вокруг дома, его крыша была полностью охвачена огнем. В 5:16 сегодня возгорание было потушено.