В Москве из горящего дома эвакуировали около 400 человек

Posted Вчера, 08:01
Published Вчера, 08:01
Modified Вчера, 08:21
Updated Вчера, 08:21
В Москве в жилом многоэтажном доме на ул. Черняховского произошел крупный пожар. Жильцов эвакуировали в здание торгового комплекса, на месте работали психологи МЧС России.
Как пишет издание «Новые известия», сотрудники МЧС провели проливку и разбор конструкций. С помощью двух вертолетов было сброшено 50 тонн воды. Горящие обломки кровли упали вокруг дома, его крыша была полностью охвачена огнем. В 5:16 сегодня возгорание было потушено.