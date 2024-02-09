В одном из районов Перми на следующей неделе на сутки отключат воду

Posted Вчера, 15:01
Published Вчера, 15:01
Modified Вчера, 15:03
Updated Вчера, 15:03
Для присоединения нового водопровода в правобережной части Дзержинского района планируется суточное отключение воды. Подробности сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».
Работы по подключению нового водовода будут вестись с 15:00 17 февраля до 15:00 18 февраля по адресу ул. Ветлужская, 89. Они требуют отключения водоснабжения. В компании просят жителей района сделать необходимый запас воды.
Без воды останутся дома по адресам: