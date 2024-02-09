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Posted Вчера, 15:01

Published Вчера, 15:01

Modified Вчера, 15:03

Updated Вчера, 15:03

В одном из районов Перми на следующей неделе на сутки отключат воду

В одном из районов Перми на следующей неделе на сутки отключат воду

9 февраля 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Отключение необходимо для подключения нового водовода.

Для присоединения нового водопровода в правобережной части Дзержинского района планируется суточное отключение воды. Подробности сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».

Работы по подключению нового водовода будут вестись с 15:00 17 февраля до 15:00 18 февраля по адресу ул. Ветлужская, 89. Они требуют отключения водоснабжения. В компании просят жителей района сделать необходимый запас воды.

Без воды останутся дома по адресам:

  • Абаканская, 34
  • Бажова, 8
  • Белоевская, 1, 3, 49, 5, 51
  • Вагонная, 11, 11а, 13, 15, 22, 23, 25, 27, 29, 2а, 3, 30, 5, 7, 9
  • Ветлужская, 113, 125, 14, 16, 16а, 2, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 91, 93, 95, 97, 99
  • Высоковольтная, 11, 12
  • Генерала Наумова, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 7а, 8, 9
  • Дошкольная, 1, 10, 12, 28, 29, 30, 4, 6, 8
  • Заречная (Дзерж.р-н), 1, 129, 131, 140, 143, 145, 152, 154, 156, 157, 160, 162
  • Коллективная, 127
  • Кочегаров, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 47, 49, 51, 59, 71, 9
  • Красноборская, 14, 32, 38, 6б, 8а, 9а, 9б
  • Красноборская 1-Я, 6а
  • Красноборская 2-Я, 1
  • Красноводская, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 8
  • Кустарная, 4
  • Ленвинский, 53
  • Лепешинской, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 4, 43, 5, 6, 8
  • Лузанский, 11
  • Майкопская, 46
  • Марии Загуменных, 12, 14, 14а, 16, 24, 4, 4а, 6
  • Машинистов, 20, 20/2, 20/3, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 43а, 45, 46, 47, 48, 49, 49/9, 49а, 49б, 50, 51, 53, 55
  • Моршанская, 1
  • Надеждинская, 92
  • Нижнетавдинская, 8
  • Путейская, 1, 15, 15а, 21, 95
  • Путейская 2-Я, 1
  • Сергея Колотыгина, 45
  • Славгородская, 1
  • Сортировочная, 13, 15, 20
  • Софьи Ковалевской, 38
  • Стрелочников, 13
  • Тувинская, 44
  • Хабаровская, 113, 133, 135, 135а, 137, 139, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 171, 173, 270, 36, 38, 40, 44, 54, 54а, 56, 56а, 60, 62, 64, 66, 68, 7
  • Электровозная, 1.
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