В Перми перед судом предстанут трое «чёрных риелторов»

В 2016 году у 45-летнего пермяк, обладающего познаниями в сфере правоотношений, связанных с оборотом объектов недвижимости, решил реализовать схему с лишением горожан их недвижимости. Обвиняемый учредил общество с ограниченной ответственностью, директором которого и являлся. Привлек к преступному бизнесу троих своих знакомых 40, 44 и 47 лет. Отметим, что в отношении одного из них уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 670 тыс. рублей. С ними организатор либо отбывал наказание в местах лишения свободы, либо проходил реабилитацию от наркотической зависимости.