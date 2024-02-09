В Перми перед судом предстанут трое «чёрных риелторов»

Posted Вчера, 15:35
Published Вчера, 15:35
Modified Вчера, 15:47
Updated Вчера, 15:47
Кировский районный суд Перми будет рассматривать дело трёх «чёрных риелторов», жертвами которых стали три жителя Перми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
В 2016 году у 45-летнего пермяк, обладающего познаниями в сфере правоотношений, связанных с оборотом объектов недвижимости, решил реализовать схему с лишением горожан их недвижимости. Обвиняемый учредил общество с ограниченной ответственностью, директором которого и являлся. Привлек к преступному бизнесу троих своих знакомых 40, 44 и 47 лет. Отметим, что в отношении одного из них уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 670 тыс. рублей. С ними организатор либо отбывал наказание в местах лишения свободы, либо проходил реабилитацию от наркотической зависимости.
Агентство, возглавляемое организатором, находило в свободном доступе объявления граждан, которые из-за различных проблем в семье или к соседями желали продать свою долю в квартире. Фигуранты встречались с продавцами, различными способами склоняли их к отчуждению принадлежавших им долей в праве общей долевой собственности на квартиру в пользу злоумышленников по цене более низкой, чем рыночная. Заключение сделки по купле-продаже доли происходило без уведомления других собственников жилья.
Как только один из обвиняемых становился полноправным хозяином доли в квартире, остальным владельцам квадратных метров предлагались три варианта урегулирования вопроса, а именно: выкупить у злоумышленников их доли по завышенной цене; совместно с ними продать квартиру третьим лицам по рыночной цене; продать фигурантам свои доли в квартире по указанной ими цене. Все предлагаемые варианты предусматривали получение участниками организованной группы прибыли.
Чтобы граждане были сговорчивее, обвиняемые создавали невыносимые для них условия проживания в квартире. Угрожали повредить имущество, применить физическое насилие, вселить в квартиру посторонних лиц из числа ранее судимых и ведущих асоциальный образ жизни. Зачастую повреждали входные двери спорной квартиры и самовольно проводили замену замков, заносили в жилище мебельный и строительный хлам. Запуганные и измотанные люди соглашались на условия злоумышленников. Потерпевшими по уголовному делу признаны трое граждан.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении ранее судимых троих мужчин, обвиняемых в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 179 Уголовного кодекса Российской Федерации «Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой» завершено.
В настоящее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.