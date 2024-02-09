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Posted Вчера, 15:35

Published Вчера, 15:35

Modified Вчера, 15:47

Updated Вчера, 15:47

В Перми перед судом предстанут трое «чёрных риелторов»

В Перми перед судом предстанут трое «чёрных риелторов»

9 февраля 2024, 15:35
Один из участников группировки был осуждён ранее

Кировский районный суд Перми будет рассматривать дело трёх «чёрных риелторов», жертвами которых стали три жителя Перми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В 2016 году у 45-летнего пермяк, обладающего познаниями в сфере правоотношений, связанных с оборотом объектов недвижимости, решил реализовать схему с лишением горожан их недвижимости. Обвиняемый учредил общество с ограниченной ответственностью, директором которого и являлся. Привлек к преступному бизнесу троих своих знакомых 40, 44 и 47 лет. Отметим, что в отношении одного из них уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 670 тыс. рублей. С ними организатор либо отбывал наказание в местах лишения свободы, либо проходил реабилитацию от наркотической зависимости.

Агентство, возглавляемое организатором, находило в свободном доступе объявления граждан, которые из-за различных проблем в семье или к соседями желали продать свою долю в квартире. Фигуранты встречались с продавцами, различными способами склоняли их к отчуждению принадлежавших им долей в праве общей долевой собственности на квартиру в пользу злоумышленников по цене более низкой, чем рыночная. Заключение сделки по купле-продаже доли происходило без уведомления других собственников жилья.

Как только один из обвиняемых становился полноправным хозяином доли в квартире, остальным владельцам квадратных метров предлагались три варианта урегулирования вопроса, а именно: выкупить у злоумышленников их доли по завышенной цене; совместно с ними продать квартиру третьим лицам по рыночной цене; продать фигурантам свои доли в квартире по указанной ими цене. Все предлагаемые варианты предусматривали получение участниками организованной группы прибыли.

Чтобы граждане были сговорчивее, обвиняемые создавали невыносимые для них условия проживания в квартире. Угрожали повредить имущество, применить физическое насилие, вселить в квартиру посторонних лиц из числа ранее судимых и ведущих асоциальный образ жизни. Зачастую повреждали входные двери спорной квартиры и самовольно проводили замену замков, заносили в жилище мебельный и строительный хлам. Запуганные и измотанные люди соглашались на условия злоумышленников. Потерпевшими по уголовному делу признаны трое граждан.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении ранее судимых троих мужчин, обвиняемых в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 179 Уголовного кодекса Российской Федерации «Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой» завершено.

В настоящее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Криминал#Полиция#Риэлторы
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