В Перми подорожает шоколад. Рассказываем, на сколько и причем тут поиски золота

Posted Вчера, 06:18
Published Вчера, 06:18
Modified Вчера, 06:44
Updated Вчера, 06:44
В Перми цена за плитку горького шоколада может вырасти на 80%, а молочного — на 15-20%. Одной из причин роста цен на кондитерские изделия стала добыча золота. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Пермского политеха Ольга Андреева.
Цены на какао-бобы растут третий год подряд, только в 2023-м стоимость тонны этого продукта увеличилась с 2,5 до 4,5 тысяч долларов. Основным сырьем для изготовления кондитерский изделий являются какао-порошок и какао-масло, при этом только на какао-продукты приходится не менее 50% себестоимости шоколада. Дефицит шоколада и, как следствие, его подорожание связано с неурожаем у основных его производителей.
Африканские страны Гана и Кот-д’Ивуар выращивают на своих плантациях около 60% какао-бобов в мире. Сейчас на поставки из этих стран влияет несколько негативных факторов: неурожаи из-за неблагоприятных погодных условий, военные конфликты у стран-соседей, сокращение объема переработки плодов и рост их стоимости из-за увеличения оплаты труда сборщиков урожая. Работники уже не согласны работать за прежнюю зарплату.
Имеют место и специфические факторы. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила, что «эти бобы многим выращивать невыгодно, плантации вырубаются под то, чтобы на их месте устраивать золотые прииски. Какао-бобы часто растут вдоль рек, и золото располагается тоже там. Есть предприниматели, которые скупают плантации, вырубают их и начинают искать золото».
По словам Андреевой, также одной из причин повышения цен на сладости являются санкции, увеличение сопутствующих затрат на топливо и тару, изменение курса валют и подъем спроса на изделия. Таким образом, рост цен вряд ли остановится, крупные производители заранее закладывают колебания цен в свои планы, поэтому потребители долго не видели существенных изменений цены.