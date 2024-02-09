В Перми подорожает шоколад. Рассказываем, на сколько и причем тут поиски золота

Цены на какао-бобы растут третий год подряд, только в 2023-м стоимость тонны этого продукта увеличилась с 2,5 до 4,5 тысяч долларов. Основным сырьем для изготовления кондитерский изделий являются какао-порошок и какао-масло, при этом только на какао-продукты приходится не менее 50% себестоимости шоколада. Дефицит шоколада и, как следствие, его подорожание связано с неурожаем у основных его производителей.