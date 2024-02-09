В Свердловском районе Перми в открытый люк провалилась девочка

Posted Вчера, 12:48
Published Вчера, 12:48
Modified Вчера, 12:50
Updated Вчера, 12:50
В Свердловском районе Перми, вечером 8 февраля, в открытый люк упала девочка. Инцидент произошел около шестого дома на улице Краснополянской. Девочку удалось спасти. Информацию об этом сообщил очевидец изданию 59.RU.
По словам женщины, во время прогулки она услышала крики о помощи. Звук доносился из сугроба. В колодце открытого люка оказалась девочка. На помощь пришел проходивший мимо мужчина и достал ребенка, после чего ее проводили до дома.
«Ей лет восемь, она была в шоковом состоянии, лицо было запачкано. Рядом с колодцем мы обнаружили арматуру», — говорит женщина.
По факту случившегося корреспондент Properm.ru отправил запрос в ГУ МВД и администрацию города.