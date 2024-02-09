В ветеринарных клиниках Перми замечен дефицит лекарств

Posted Вчера, 11:45
Published Вчера, 11:45
Modified Вчера, 11:47
Updated Вчера, 11:47
С 1 сентября 2022 года в России был введен запрет на продажу ветеринарных препаратов, не прошедших проверку инспекциями Россельхознадзора. Эта норма стала препятствием для ввоза в страну большего количества медикаментов. Как отмечают собеседники Properm.ru, далеко не все импортные препараты удалось заменить, поэтому на рынке уже наблюдается дефицит лекарств для животных.
К таким относится Биокан DHPPi+LR - вакцина для профилактики собачьей чумы, аденовироза, инфекционного гепатита, парвовироза, парагриппа, лептоспироза и бешенства собак. Также из России ушли такие лекарственные средства как «Нобивак» (вакцина), «Бравекто» (препарат от блох и клещей), «Синулокс» (антибиотик).
При пересечении границы РФ проводится пограничный ветеринарный контроль, а для его успешного прохождения хозяева должны поставить своим питомцам список определенных вакцин, в числе которых «Нобивак». Из-за этого людям приходится оставлять своих любимцев в России, рассказал Properm.ru один из ветеринарных сотрудников города.
По словам руководителя приюта «Матроскин» Галины Море, основная проблема заключается в том, что сейчас физически не возможно найти поставки иностранных вакцин. Собеседница отмечает, что эти препараты жизненно важны для скученного содержания. Она также отмечает, что российские вакцины делаются по другому принципу и гораздо менее эффективны в отличие от оригинальных.
«Есть лекарства для дерматита и диабета, антибиотики, которые просто не имеют аналогов. Сейчас мы покупаем в 3-4 раза дороже иностранные лекарства, но это поставки с перебоями, а иногда и остаёмся совсем без этих лекарств, у которых нет аналогов», — говорит пермячка.