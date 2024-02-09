properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:45

Published Вчера, 11:45

Modified Вчера, 11:47

Updated Вчера, 11:47

В ветеринарных клиниках Перми замечен дефицит лекарств

В ветеринарных клиниках Перми замечен дефицит лекарств

9 февраля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Даже при наличии аналогов ощущается острая нехватка препаратов и вакцин.

С 1 сентября 2022 года в России был введен запрет на продажу ветеринарных препаратов, не прошедших проверку инспекциями Россельхознадзора. Эта норма стала препятствием для ввоза в страну большего количества медикаментов. Как отмечают собеседники Properm.ru, далеко не все импортные препараты удалось заменить, поэтому на рынке уже наблюдается дефицит лекарств для животных.

К таким относится Биокан DHPPi+LR - вакцина для профилактики собачьей чумы, аденовироза, инфекционного гепатита, парвовироза, парагриппа, лептоспироза и бешенства собак. Также из России ушли такие лекарственные средства как «Нобивак» (вакцина), «Бравекто» (препарат от блох и клещей), «Синулокс» (антибиотик).

При пересечении границы РФ проводится пограничный ветеринарный контроль, а для его успешного прохождения хозяева должны поставить своим питомцам список определенных вакцин, в числе которых «Нобивак». Из-за этого людям приходится оставлять своих любимцев в России, рассказал Properm.ru один из ветеринарных сотрудников города.

По словам руководителя приюта «Матроскин» Галины Море, основная проблема заключается в том, что сейчас физически не возможно найти поставки иностранных вакцин. Собеседница отмечает, что эти препараты жизненно важны для скученного содержания. Она также отмечает, что российские вакцины делаются по другому принципу и гораздо менее эффективны в отличие от оригинальных.

«Есть лекарства для дерматита и диабета, антибиотики, которые просто не имеют аналогов. Сейчас мы покупаем в 3-4 раза дороже иностранные лекарства, но это поставки с перебоями, а иногда и остаёмся совсем без этих лекарств, у которых нет аналогов», — говорит пермячка.

Читайте также:
Китай, Италия и Франция. С начала года пермяки вывозили животных в 12 странРоссельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветкиНа Филиппины впервые отправлена партия мухоморов из Пермского края
#Россельхознадзор#Чума#Импортные препараты#Ветклиники#Ветеринарные препараты#Вакцины#Нобивак#Бравекта#Интервект#Кетопрофен#Продуктивные животные#Взаимозаменяющие препараты#Синокс#Тракоксил#Олни#Империт#Биокан#Антитела#Интерит
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25