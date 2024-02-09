В ветеринарных клиниках Перми замечен дефицит лекарств

«Есть лекарства для дерматита и диабета, антибиотики, которые просто не имеют аналогов. Сейчас мы покупаем в 3-4 раза дороже иностранные лекарства, но это поставки с перебоями, а иногда и остаёмся совсем без этих лекарств, у которых нет аналогов», — говорит пермячка.