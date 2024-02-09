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Posted Вчера, 10:06

Published Вчера, 10:06

Modified Вчера, 10:08

Updated Вчера, 10:08

Власти Прикамья могут получить 50 млн рублей от приватизации нереализованных объектов

Власти Прикамья могут получить 50 млн рублей от приватизации нереализованных объектов

9 февраля 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Законопроект планируется рассмотреть на мартовском пленарном заседании.

Законодательное собрание Прикамья рассмотрит проект закона с прогнозным планом приватизации на 2022–2024 годы. Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

В документ вошли те объекты, которые не удалось реализовать в 2023 году. Среди них сельской врачебной амбулатории, лечебные корпусы, объект культурного наследия и здание-памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Сообщается, что план дополняется объектом с земельным участком в Кудымкарском округе.

Продажа данных объектов может принести бюджету Пермского края более 50 млн. рублей. Законопроект будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании.

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#Пермский край#Бюджет#Приватизация#Законопроект#Прикамье#Объекты
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