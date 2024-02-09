Власти Прикамья могут получить 50 млн рублей от приватизации нереализованных объектов

Posted Вчера, 10:06
Published Вчера, 10:06
Modified Вчера, 10:08
Updated Вчера, 10:08
Законодательное собрание Прикамья рассмотрит проект закона с прогнозным планом приватизации на 2022–2024 годы. Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
В документ вошли те объекты, которые не удалось реализовать в 2023 году. Среди них сельской врачебной амбулатории, лечебные корпусы, объект культурного наследия и здание-памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Сообщается, что план дополняется объектом с земельным участком в Кудымкарском округе.
Продажа данных объектов может принести бюджету Пермского края более 50 млн. рублей. Законопроект будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании.