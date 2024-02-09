Власти Прикамья могут получить 50 млн рублей от приватизации нереализованных объектов

В документ вошли те объекты, которые не удалось реализовать в 2023 году. Среди них сельской врачебной амбулатории, лечебные корпусы, объект культурного наследия и здание-памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Сообщается, что план дополняется объектом с земельным участком в Кудымкарском округе.