Возбуждено уголовное дело после ночного ЧП на газопроводе под Куедой

Вчера поздно вечером, в 22:00 8 февраля, в деревне Солодовка, рядом с Куедой, произошла разгерметизация газопровода, загорелись три дома и надворные постройки. В результате пострадали восемь человек, двое из них были переведены в реанимацию. Известно, что в числе пострадавших есть двое детей.