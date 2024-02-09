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Posted Вчера, 02:12

Published Вчера, 02:12

Modified Вчера, 02:23

Updated Вчера, 02:23

После ЧП на газопроводе в деревне Солодовка Прикамья возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после ночного ЧП на газопроводе под Куедой

9 февраля 2024, 02:12
Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram

После ЧП на газопроводе в деревне Солодовка Прикамья возбуждено уголовное дело

Известно, что пострадали восемь человек.

Возбуждено уголовное дело по факту ЧП на газопроводе в Куединском районе. Следственные действия в деревне Солодовка проводит Чернушинский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия по Уральскому Федеральному округу Главного управления криминалистики СК России. Проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сообщают в пресс-службе СУ СК России по региону.

Вчера поздно вечером, в 22:00 8 февраля, в деревне Солодовка, рядом с Куедой, произошла разгерметизация газопровода, загорелись три дома и надворные постройки. В результате пострадали восемь человек, двое из них были переведены в реанимацию. Известно, что в числе пострадавших есть двое детей.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Следствие#Крупное ЧП в Куеде
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