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Posted Вчера, 18:12

Published Вчера, 18:12

Modified Вчера, 18:12

Updated Вчера, 18:12

ВТБ, «Открытие» и РНКБ утроили оборот наличных в устройствах самообслуживания

ВТБ, «Открытие» и РНКБ утроили оборот наличных в устройствах самообслуживания

9 февраля 2024, 18:12
Фото: 1MI
Благодаря решению об объединении банкоматных сетей, которое приняли год назад ВТБ, «Открытие» и РНКБ, их совокупный оборот по снятию и внесению денежных средств вырос в три раза.

Результаты уже видны: владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ увеличили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ более чем в 2,5 раза, а рост оборота по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ составил почти 3 раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» вырос почти в 5 раз, пишет inkazan.ru.

Заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин прокомментировал такое увеличение оборота наличных средств в объединенной сети востребованностью этого сервиса у пользователей. Он указал, что объединение сети банкоматов стало первым шагом на пути объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это также позволило значительно расширить доступность финансовых услуг для клиентов почти на всей территории страны, включая Крым.

«Значительное увеличение количества банкоматов и возможность пользоваться ими на „домашних“ условиях привели к закономерному росту спроса со стороны клиентов», — подчеркнул Панюшкин.

Рост оборотов наличных средств в объединенной сети очевиден, рассказал директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов. По его мнению, клиенты положительно оценили интеграцию банка в группу ВТБ.

Объединение сетей банкоматов гарантировало десяткам миллионов клиентов по стране комфортное проведение наличных операций в любом регионе, заявил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. Он добавил, что финансовый мост между Крымом и материковой частью РФ работает исправно и выполняет все необходимые функции.

Во втором квартале 2024 года начнется активная фаза миграции клиентов «Открытия» в ВТБ. Фактическое объединение банков произойдет к концу текущего года. К этому моменту все клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ и пройдет ребрендинг «Открытия». Процессы выстраиваются таким образом, чтобы интеграция прошла максимально комфортно для клиентов.

#Общество
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