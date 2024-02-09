ВТБ, «Открытие» и РНКБ утроили оборот наличных в устройствах самообслуживания

Posted Вчера, 18:12
Published Вчера, 18:12
Modified Вчера, 18:12
Updated Вчера, 18:12
Результаты уже видны: владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ увеличили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ более чем в 2,5 раза, а рост оборота по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ составил почти 3 раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» вырос почти в 5 раз, пишет inkazan.ru.
Заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин прокомментировал такое увеличение оборота наличных средств в объединенной сети востребованностью этого сервиса у пользователей. Он указал, что объединение сети банкоматов стало первым шагом на пути объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это также позволило значительно расширить доступность финансовых услуг для клиентов почти на всей территории страны, включая Крым.
«Значительное увеличение количества банкоматов и возможность пользоваться ими на „домашних“ условиях привели к закономерному росту спроса со стороны клиентов», — подчеркнул Панюшкин.
Рост оборотов наличных средств в объединенной сети очевиден, рассказал директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов. По его мнению, клиенты положительно оценили интеграцию банка в группу ВТБ.
Объединение сетей банкоматов гарантировало десяткам миллионов клиентов по стране комфортное проведение наличных операций в любом регионе, заявил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. Он добавил, что финансовый мост между Крымом и материковой частью РФ работает исправно и выполняет все необходимые функции.
Во втором квартале 2024 года начнется активная фаза миграции клиентов «Открытия» в ВТБ. Фактическое объединение банков произойдет к концу текущего года. К этому моменту все клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ и пройдет ребрендинг «Открытия». Процессы выстраиваются таким образом, чтобы интеграция прошла максимально комфортно для клиентов.