ВТБ, «Открытие» и РНКБ утроили оборот наличных в устройствах самообслуживания

Результаты уже видны: владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ увеличили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ более чем в 2,5 раза, а рост оборота по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ составил почти 3 раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» вырос почти в 5 раз, пишет inkazan.ru.