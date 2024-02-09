Второе за 30 лет ЧП на производстве ЛУКОЙЛа в Куеде: как это было на самом деле

Posted Вчера, 12:56
Published Вчера, 12:56
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Предприятия ЛУКОЙЛа — добывающие и перерабатывающие — разбросаны по всему Пермскому краю. Если верить открытым источникам, то на территории региона работает 12 ЦДНГ — цехов добычи нефти и газа. Два расположены под Куедой: ЦДНГ-2 и ЦДНГ-3. Компания сама неоднократно сообщала в разных публикациях, о том, что нефть и газ оттуда транспортируется в Чернушку. Дальше газ попадает в трубы Трансгаза, а нефть — Транснефти.
По информации журналиста Properm.ru, вероятнее всего на этом участке газопровода компании вечером 8 февраля произошла разгерметизация, причины которой предстоит установить комиссии. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» официально ситуацию не комментируют — до выводов комиссии. Сразу несколько источников Properm.ru подтверждают, что горел газопровод ЛУКОЙЛа.
Информацию о мощном «хлопке» в Куеде первыми опубликовали федеральные telegram-каналы — поздно вечером 8 февраля, примерно в 22:30 местного времени. Первые сведения были о взрыве цистерн, которые молниеносно опровергли в МЧС и РЖД, тогда же стало понятно, что горит газопровод и несколько домов рядом. По данным спасателей, газ вырвался и начал гореть ближе к 21:40.
Пермские журналисты черпали первую информацию у федеральных коллег, официальные комментарии в первую голову получили ТАСС — от ЕДДС в Куеде. Стало известно о том, что рядом с газопроводом горят три жилых деревенских дома и есть пострадавшие. Изначально писали о двух обгоревших местных жителях, через короткое время стало известно о шести, потом — о восьми.
В 23:23 было опубликовано первое сообщение в официальном telegram-канале губернатора Дмитрия Махонина, где говорилось о судьбах пострадавших на пожаре. После него стали публиковать официальные сообщения официальные ведомства.
Ровно в полночь стало известно, что в поселке Куеда, по предварительной информации, произошел порыв внутрипромыслового газопровода. Владелец газопровода не назывался. Возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки. Пожар был локализован на 180 кв. метрах. Пострадали шесть человек, из них двое детей, — все госпитализированы.
Еще через два часа подключились в СУ СКР, сообщившие о том, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. К тому времени уже было известно, что мужчину и женщину, получивших 80% и 40% поражения перевели в реанимацию и готовят к транспортировке в ожоговый центр.
Наутро 9 февраля, уже после 10:30 официальную информацию начали публиковать муниципальные власти. Стало известно, что пожаром 3-ей категории сложности были повреждены линии электропередач, поэтому в Куеде и соседних селах на время восстановление отсутствовала электроэнергия и вода: насосы водоканала не работали. Кроме того, стало известно, что людей из близко расположенных к месту ЧП и поврежденных домов переселили в маневренный фонд. Краевые власти поручили муниципалам и Минсоцу обеспечить помощь, в том числе и материальную, жителям Куеды.
К обеду пятницы информационный поток о ЧП в Куеде иссяк. В местной администрации ответственного за комментарии для СМИ так и не нашли: журналиста Properm.ru сначала направили к заместителю по инфраструктуре Анастасии Помыткиной, а затем к социальному заму Павлу Коноплеву, которые были на заседаниях штаба. Потом телефоны в администрации замолчали вовсе.
Ближе к вечеру собеседники Properm.ru сообщили, что в чернушинском офисе ЛУКОЙЛа, в ЦДНГ и в администрации начали работать силовики, закончившие мероприятия на месте ЧП. Одна из версий следствия — разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта. На этом открытый информационный поток иссяк окончательно.
Известно, что «ЛУКОЙЛ-Пермь» — поставщик природного газа для котельной муниципального предприятия «Куединские тепловые сети». Муниципалитет на середину прошлого года задолжал компании за потребление топлива в 2022–2023 году более 15 млн рублей. В январе прошлого года между компанией и муниципалитетом было заключено мировое соглашение.
За последнее тридцатилетие это второе крупное ЧП в Куеде, непосредственно связанное с ЛУКОЙЛом. 16 человек погибли 28 июля 1997 года от взрыва газа на ЦДНГ-2, под завалами оказались сорок сотрудников предприятия, собравшиеся на совещании в помещении столовой управления.
Разбирать завалы начали сразу в 8:30. Спасатели вытащили из-под обломков здания 26 человек. 12 были мертвы, а 13 с различными травмами были на вертолетах отправлены в госпитали, где им оказали медицинскую помощь. Еще несколько сотрудников предприятия оказались под завалами.
Как писал тогда «КоммерсантЪ», «на место происшествия прибыл вертолет со спасателями и техникой. Чуть позже к ним присоединились врачи из Перми, а также сотрудники областного центра медицины катастроф и бригада хирургов во главе с ректором Пермской медицинской академии Владимиром Черкасовым. Был создан оперативный штаб по аварийным работам, который возглавил генеральный директор „ЛУКОЙЛ Пермь-нефти“ Анатолий Тульников. Заместитель губернатора области Игорь Шубин прервал свой отпуск».
Как писали СМИ в 1997 году, тогда погибших могло бы быть значительно больше, если бы сразу не начались спасательные работы. Сейчас на территории ЦДНГ-2 на месте прошлого ЧП установлен мемориал. В открытых данных нет сведений о том, что стало причиной взрыва, как и результатов расследования.