Второе за 30 лет ЧП на производстве ЛУКОЙЛа в Куеде: как это было на самом деле

Наутро 9 февраля, уже после 10:30 официальную информацию начали публиковать муниципальные власти. Стало известно, что пожаром 3-ей категории сложности были повреждены линии электропередач, поэтому в Куеде и соседних селах на время восстановление отсутствовала электроэнергия и вода: насосы водоканала не работали. Кроме того, стало известно, что людей из близко расположенных к месту ЧП и поврежденных домов переселили в маневренный фонд. Краевые власти поручили муниципалам и Минсоцу обеспечить помощь, в том числе и материальную, жителям Куеды.