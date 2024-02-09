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Posted Вчера, 07:04

Published Вчера, 07:04

Modified Вчера, 07:05

Updated Вчера, 07:05

Ясновидящая Мишина рассказала о перемене в мире в 2027 году

9 февраля 2024, 07:04
По словам известной ясновидящей Инны Мишиной, мир будет подвергнут серьезным изменениям с 2024 по 2027 годы. Этот период будет характеризоваться переменами в устройстве государств и приходом молодежи на политическую арену.

Молодые политики окажут влияние на решение различных конфликтов. В своем видении Мишина видела королеву, символизирующую наступление глобального события, которое может привести к неожиданным изменениям.

Крупные мировые конфликты, по ее прогнозу, завершатся в период с 2025 по 2027 годы, благодаря соглашениям и урегулированию сложностей лидерами стран, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также к такому результату может способствовать активное участие молодых политиков, среди которых будет влиятельный мужчина, пока неизвестный широкой публике.

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