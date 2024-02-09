Posted Вчера, 07:04
Published Вчера, 07:04
Modified Вчера, 07:05
Updated Вчера, 07:05
Молодые политики окажут влияние на решение различных конфликтов. В своем видении Мишина видела королеву, символизирующую наступление глобального события, которое может привести к неожиданным изменениям.
Крупные мировые конфликты, по ее прогнозу, завершатся в период с 2025 по 2027 годы, благодаря соглашениям и урегулированию сложностей лидерами стран, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также к такому результату может способствовать активное участие молодых политиков, среди которых будет влиятельный мужчина, пока неизвестный широкой публике.