За два месяца пермская ГИБДД возбудила 44 расследования по содержанию улиц города

Всего с 1 января текущего года в Перми зафиксировано 12 наездов на пешеходов. К сожалению, один случай стал смертельным. Всего с начала зимы на территории столицы Прикамья зарегистрировано более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и пострадали 145.