За два месяца пермская ГИБДД возбудила 44 расследования по содержанию улиц города

Posted Вчера, 11:32
Published Вчера, 11:32
Modified Вчера, 11:35
Updated Вчера, 11:35
С 1 декабря 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции Перми в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание дорог, составлено 19 протоколов. Кроме того, возбуждено 44 административных расследования по части 1 статьи 12.34 КоАП Российской Федерации (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения…). Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудники дорожного надзора отдела Госавтоинспекции проводят контроль за содержанием улично-дорожной сети Перми. В зимний период в первую очередь обращается внимание на содержание остановочных автобусных пунктов, тротуаров, пешеходных переходов, а также подходов к ним.
«Из-за массивных снежных бугров на краю проезжей части водители могут не заметить человека, подходящего к дороге» — отмечают полицейские.
Всего с 1 января текущего года в Перми зафиксировано 12 наездов на пешеходов. К сожалению, один случай стал смертельным. Всего с начала зимы на территории столицы Прикамья зарегистрировано более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и пострадали 145.