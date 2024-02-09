Жители поселка в Прикамье, где случилось крупное ЧП на газопроводе, остались без воды

Сейчас скважина отключена, власти подключили дополнительные скважины, но нужно время, чтобы наполнить их водой, так как пожарным потребовалось много воды для тушения пожара. Ремонтная бригада пока не может начать восстановительные работы. На месте находятся следователи, которые пока не дали разрешения.