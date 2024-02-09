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Published Вчера, 07:01

Modified Вчера, 07:08

Updated Вчера, 07:08

Жители поселка в Прикамье, где случилось крупное ЧП на газопроводе, остались без воды

Жители поселка в Прикамье, где случилось крупное ЧП на газопроводе, остались без воды

9 февраля 2024, 07:01
Фото: соцсети
Восстановительные работы начать пока не удалось из-за работы следователей.

Поселок Куеда, где случилось крупное ЧП на газопроводе, остался без воды. Во время пожара была повреждена линия электропередач, которая питала основную водонапорную скважину, сообщает URA.RU со ссылкой на главу Куединского округа Флорида Бадтрдинова.

Сейчас скважина отключена, власти подключили дополнительные скважины, но нужно время, чтобы наполнить их водой, так как пожарным потребовалось много воды для тушения пожара. Ремонтная бригада пока не может начать восстановительные работы. На месте находятся следователи, которые пока не дали разрешения.

По данным МЧС, в Куеде было факельное горение на газопроводе, также загорелись три ближайших дома. Пожар на площади 238 кв м. ликвидировали вечером 8 февраля. В тушении участвовали более 70 человек, 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Причина пожара пока неизвестна.

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#Пермь#Пожар#Мчс#Чп#Крупное ЧП в Куеде
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