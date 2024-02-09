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Posted Вчера, 07:32

Published Вчера, 07:32

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж

Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это было

9 февраля 2024, 07:32
Фото: vk.com/zberberrr

Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж

Предложение пермячке сделали в прошлом году.

Пермская актриса Зоя Бербер сыграла свадьбу с Максимом Белбородовым. О планах пожениться пара сообщила в конце 2023 года, в январе 2024 года стало известно, что Бербер беременна. В начале февраля актриса рассказала в социальных сетях, что она стала женой.

«ДАА! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! МУЖ И ЖЕНА! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво! А ведь это только начало. Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать еще очень много красоты», — написала Бербер в социальных сетях.

По данным Woman.ru, свадьба была в «Вилле Политика» на Рублевке. Стандартных конкурсов не было, но совсем без развлечения не обошлось. Перед дискотекой гостям раздали книгами с текстами старых песен и предложили спеть.

У 36-летней актрисы осталась 8-летняя дочь от прошлого брака, 36-летний актер раньше не был женат, у него нет детей.

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