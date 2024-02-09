Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это было

Posted Вчера, 07:32
Published Вчера, 07:32
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Пермская актриса Зоя Бербер сыграла свадьбу с Максимом Белбородовым. О планах пожениться пара сообщила в конце 2023 года, в январе 2024 года стало известно, что Бербер беременна. В начале февраля актриса рассказала в социальных сетях, что она стала женой.
«ДАА! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! МУЖ И ЖЕНА! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво! А ведь это только начало. Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать еще очень много красоты», — написала Бербер в социальных сетях.
По данным Woman.ru, свадьба была в «Вилле Политика» на Рублевке. Стандартных конкурсов не было, но совсем без развлечения не обошлось. Перед дискотекой гостям раздали книгами с текстами старых песен и предложили спеть.
У 36-летней актрисы осталась 8-летняя дочь от прошлого брака, 36-летний актер раньше не был женат, у него нет детей.