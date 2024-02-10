Бил руками и ногами. Подростка из Прикамья осудили за нападение на мать

В Пермском крае осудили подростка за избиение матери. По данным пресс-службы Бардымского районного суда, в апреле 2023 года между несовершеннолетним и его матерью возник конфликт. Женщина ушла из квартиры, чтобы избежать скандала, однако подросток решил идти за ней.