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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Бил руками и ногами. Подростка из Прикамья осудили за нападение на мать

Бил руками и ногами. Подростка из Прикамья осудили за нападение на мать

10 февраля 2024, 16:56
Фото: ideogram.ai
Парень бил мать на улице.

В Пермском крае осудили подростка за избиение матери. По данным пресс-службы Бардымского районного суда, в апреле 2023 года между несовершеннолетним и его матерью возник конфликт. Женщина ушла из квартиры, чтобы избежать скандала, однако подросток решил идти за ней.

Он увидел мать на улице, женщина лежала на спине. Парень дважды ударил мать руками по лицу, а также дважды ногой по телу. Судя по всему, удары привели к серьезным последствиям, матери был причинен тяжкий вред здоровью.

На суде парень признал свою вину полностью. По ч.1 ст. 111 УК РФ ему назначили обязательные работы на 100 часов. Приговор в законную силу не вступил — его можно обжаловать.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Детский мир
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