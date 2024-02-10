Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика

Белякину отправили в изолятор временного содержания, а затем по состоянию здоровья — в больницу. Ранее журналистка была судима хищение 751 тыс. рублей со счетов ООО «Городская УК», где она была директором. В 2015 году Чайковский городской суд приговорил Балякину к трем годам лишения свободы. Вину она не признала. В октябре 2017 года журналистка вышла из колонии по УДО.