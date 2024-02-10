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Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика

Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика

10 февраля 2024, 17:40
Фото: соцсети журналистки
Наталью Балякину задержали 9 февраля.

Источники Properm.ru сообщили о задержании журналистки из Чайковского. Это произошло 9 февраля. Предполагается, что Наталья Балякина просила деньги у одного из местных политиков. Взамен она предлагала не публиковать некую «интересную» информацию о его частной жизни. Источники не исключают, что речь идет о председателе местной думы Михаиле Шубине.

Белякину отправили в изолятор временного содержания, а затем по состоянию здоровья — в больницу. Ранее журналистка была судима хищение 751 тыс. рублей со счетов ООО «Городская УК», где она была директором. В 2015 году Чайковский городской суд приговорил Балякину к трем годам лишения свободы. Вину она не признала. В октябре 2017 года журналистка вышла из колонии по УДО.

По информации Properm.ru, в последние годы Балякина вела несколько Telegram-каналов и сообществ в социальных сетях, сопровождала предвыборные кампании.

Правозащитница Оксана Асауленко сообщила в социальных сетях, что к дочерям журналистки в Перми и Чайковском приходили с обыском. Пока они не сообщают, по какой статье было возбуждено уголовное дело. Заседание по мере пресечения назначено на вторник.

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