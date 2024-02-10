Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Источники Properm.ru сообщили о задержании журналистки из Чайковского. Это произошло 9 февраля. Предполагается, что Наталья Балякина просила деньги у одного из местных политиков. Взамен она предлагала не публиковать некую «интересную» информацию о его частной жизни. Источники не исключают, что речь идет о председателе местной думы Михаиле Шубине.
Белякину отправили в изолятор временного содержания, а затем по состоянию здоровья — в больницу. Ранее журналистка была судима хищение 751 тыс. рублей со счетов ООО «Городская УК», где она была директором. В 2015 году Чайковский городской суд приговорил Балякину к трем годам лишения свободы. Вину она не признала. В октябре 2017 года журналистка вышла из колонии по УДО.
По информации Properm.ru, в последние годы Балякина вела несколько Telegram-каналов и сообществ в социальных сетях, сопровождала предвыборные кампании.
Правозащитница Оксана Асауленко сообщила в социальных сетях, что к дочерям журналистки в Перми и Чайковском приходили с обыском. Пока они не сообщают, по какой статье было возбуждено уголовное дело. Заседание по мере пресечения назначено на вторник.