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Депутат Олег Постников ищет актеров на роль лидера ЛДПР Жириновского

Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского

10 февраля 2024, 06:15
Фото: ldpr.ru

Депутат Олег Постников ищет актеров на роль лидера ЛДПР Жириновского

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.
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Лдпр

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края Олег Постников предложил жителям региона поучаствовать в кастинге актеров. Команда проекта ищет исполнителя роли ныне покойного создателя партии Владимира Жириновского. Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о планах по созданию фильма.

«Разные СМИ пишут, что для роли Владимира Жириновского рассматривается актер Никита Кологривый (известен по роли Кащея в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ (18+) — прим. Properm.ru) НО ЭТО НЕ ТОЧНО!» — уточняет Постников. По словам депуата, кастинг на роли в фильме планируют провести в ближайшие полтора-два месяца. Олег Постников попросил присылать фотографии и контакты людей, похожих на Владимира Жириновского внешностью и голосом, а также прикреплять их в комментариях к своему посту «ВКонтакте». Он обещает лично передать фотографии режиссеру проекта Александру Баранову.

Умер Владимир Жириновский
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#Общество#Пермь#Лдпр#Жириновский#Кино#Владимир жириновский#Кастинг
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