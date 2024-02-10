Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского

«Разные СМИ пишут, что для роли Владимира Жириновского рассматривается актер Никита Кологривый (известен по роли Кащея в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ (18+) — прим. Properm.ru) НО ЭТО НЕ ТОЧНО!» — уточняет Постников. По словам депуата, кастинг на роли в фильме планируют провести в ближайшие полтора-два месяца. Олег Постников попросил присылать фотографии и контакты людей, похожих на Владимира Жириновского внешностью и голосом, а также прикреплять их в комментариях к своему посту «ВКонтакте». Он обещает лично передать фотографии режиссеру проекта Александру Баранову.