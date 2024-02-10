Девочка скончалась в машине скорой помощи. В Пермском крае произошло смертельное ДТП

В Прикамье на трассе Пермь — Березники днем 10 февраля произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля Mercedes ехал в сторону Полазны. В один из моментов машину занесло и вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в Volkswagen Polo. Последним автомобилем управлял 49-летний мужчина.