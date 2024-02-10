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Девочка скончалась в машине скорой помощи. В Пермском крае произошло смертельное ДТП

Девочка скончалась в машине скорой помощи. В Пермском крае произошло смертельное ДТП

10 февраля 2024, 15:30
Фото: t.me/chpdtpperm
Еще три человека выжили, но получили травмы.
Сюжет
Дтп

В Прикамье на трассе Пермь — Березники днем 10 февраля произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля Mercedes ехал в сторону Полазны. В один из моментов машину занесло и вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в Volkswagen Polo. Последним автомобилем управлял 49-летний мужчина.

В аварии серьезно пострадала 12-летняя пассажирка Volkswagen Polo, она скончалась в карете скорой помощи. Вдобавок, оба водителя, а также пассажир Mercedes, получили травмы. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

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