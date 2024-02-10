Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву

Ранее в пресс-службе краевого Минздрава сообщали, что тяжело пострадали молодой человек (40% ожогов тела) и женщина (70-80% ожогов). Сначала их транспортировали для лечения в Пермь. Кроме того, при пожаре на газопроводе в деревне Солодовка, пострадали еще шесть человек, двое из них дети. Известно, что детей тоже направили на лечение в ожоговый центр городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга в Перми, они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент с небольшими ожогами вчера, 9 февраля, был переведен из Куединской центральной районной больницы в ожоговый центр. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.