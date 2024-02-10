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Двое пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье доставлены в Москву

Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву

10 февраля 2024, 05:25
Фото: Telegram-канал Анастасии Крутень

Двое пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье доставлены в Москву

У одной из пациентов ожогами поражено 70-80% тела.

Сегодня утром, 10 февраля, два пациента с обширными ожогами, пострадавшие при ЧП у Куеды, доставлены на лечение в Москву. Их перевезли спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказала в своем Telegram-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, эвакуация прошла в штатном режиме в сопровождении московских специалистов.

Решение о госпитализации пациентов приняли после консультации с профильными экспертами. Сейчас пострадавшим оказывается специализированная медицинская помощь.

Ранее в пресс-службе краевого Минздрава сообщали, что тяжело пострадали молодой человек (40% ожогов тела) и женщина (70-80% ожогов). Сначала их транспортировали для лечения в Пермь. Кроме того, при пожаре на газопроводе в деревне Солодовка, пострадали еще шесть человек, двое из них дети. Известно, что детей тоже направили на лечение в ожоговый центр городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга в Перми, они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент с небольшими ожогами вчера, 9 февраля, был переведен из Куединской центральной районной больницы в ожоговый центр. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Всего при ЧП в Куединском районе вечером 8 февраля пострадали восемь человек. Оно произошло из-за разгерметизации газопровода. В результате огонь охватил три частных дома и надворные постройки. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Минздрав#Лечение#Крупное ЧП в Куеде
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