Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сегодня утром, 10 февраля, два пациента с обширными ожогами, пострадавшие при ЧП у Куеды, доставлены на лечение в Москву. Их перевезли спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказала в своем Telegram-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, эвакуация прошла в штатном режиме в сопровождении московских специалистов.
Решение о госпитализации пациентов приняли после консультации с профильными экспертами. Сейчас пострадавшим оказывается специализированная медицинская помощь.
Ранее в пресс-службе краевого Минздрава сообщали, что тяжело пострадали молодой человек (40% ожогов тела) и женщина (70-80% ожогов). Сначала их транспортировали для лечения в Пермь. Кроме того, при пожаре на газопроводе в деревне Солодовка, пострадали еще шесть человек, двое из них дети. Известно, что детей тоже направили на лечение в ожоговый центр городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга в Перми, они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент с небольшими ожогами вчера, 9 февраля, был переведен из Куединской центральной районной больницы в ожоговый центр. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Всего при ЧП в Куединском районе вечером 8 февраля пострадали восемь человек. Оно произошло из-за разгерметизации газопровода. В результате огонь охватил три частных дома и надворные постройки. Возбуждено и расследуется уголовное дело.