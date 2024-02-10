Госэкспертиза не одобрила проект строительства бассейна на Вышке-2

Бассейн на Гашкова, 20а начали строить еще в 2020 году. Сначала сроки строительства затянулись и власти сменили подрядчика, а затем пришлось проводить замену оборудования и материалов. Объект хотели сдать еще в 2022 году, однако этого не случилось.