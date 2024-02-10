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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Проект строительства бассейна на Вышке-2 получил отрицательное заключение

Госэкспертиза не одобрила проект строительства бассейна на Вышке-2

10 февраля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

Проект строительства бассейна на Вышке-2 получил отрицательное заключение

Объект хотели сдать еще в 2022 году.

Проект строительства бассейна в микрорайоне Вышка-2 в Перми не прошел госэкспертизу. Региональное управление ведомства выдало отрицательное заключение, пишет Business Class.

Изданию пояснили в пресс-службе мэрии, что заключение выдано по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна. Это не влияет на надежность и безопасность объекта. По данным администрации, по муниципальному контракту стоимость строительства бассейна составляет 304,15 млн рублей.

Сейчас строительство спортивного объекта завершено. В первом квартале текущего года планируется завершить работу по устранению замечаний, выявленных во время проверки на соответствие бассейна требованиям проектной документации. Были обнаружены недочеты по выполнению правил пожарной безопасности, а также доступности для маломобильных групп населения.

Бассейн на Гашкова, 20а начали строить еще в 2020 году. Сначала сроки строительства затянулись и власти сменили подрядчика, а затем пришлось проводить замену оборудования и материалов. Объект хотели сдать еще в 2022 году, однако этого не случилось.

Специалисты выявили недочеты нового бассейна в микрорайоне Вышка-2
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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Бассейн
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