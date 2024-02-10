Госэкспертиза не одобрила проект строительства бассейна на Вышке-2

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Проект строительства бассейна в микрорайоне Вышка-2 в Перми не прошел госэкспертизу. Региональное управление ведомства выдало отрицательное заключение, пишет Business Class.
Изданию пояснили в пресс-службе мэрии, что заключение выдано по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна. Это не влияет на надежность и безопасность объекта. По данным администрации, по муниципальному контракту стоимость строительства бассейна составляет 304,15 млн рублей.
Сейчас строительство спортивного объекта завершено. В первом квартале текущего года планируется завершить работу по устранению замечаний, выявленных во время проверки на соответствие бассейна требованиям проектной документации. Были обнаружены недочеты по выполнению правил пожарной безопасности, а также доступности для маломобильных групп населения.
Бассейн на Гашкова, 20а начали строить еще в 2020 году. Сначала сроки строительства затянулись и власти сменили подрядчика, а затем пришлось проводить замену оборудования и материалов. Объект хотели сдать еще в 2022 году, однако этого не случилось.