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Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО

Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО

10 февраля 2024, 14:35
Фото: соцсети депутата
Дело передано в другой суд.

Ленинский районный суд Перми не смог по существу рассмотреть административное дело, возбужденное на экс-депутата местной гордумы Сергея Медведева. 9 февраля дело передали по подведомственности в другой суд, сказано в картотеке судебных дел. Вероятно, дело в том, что Медведев зарегистрирован в другом районе, поэтому его дело должен рассматривать другой суд.

Дело возбуждено на Медведева по 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Ранее Медведев покинул страну после того, как на его пост с критикой СВО и президента обратила общественность. После выезда из РФ экс-депутат начал писать более радикальные посты по той же тематике. По административной статье Медведеву грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

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#Военная операция на Украине#Протест#Пермь#Депутаты#Сергей Медведев
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