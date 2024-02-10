Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Ленинский районный суд Перми не смог по существу рассмотреть административное дело, возбужденное на экс-депутата местной гордумы Сергея Медведева. 9 февраля дело передали по подведомственности в другой суд, сказано в картотеке судебных дел. Вероятно, дело в том, что Медведев зарегистрирован в другом районе, поэтому его дело должен рассматривать другой суд.
Дело возбуждено на Медведева по 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Ранее Медведев покинул страну после того, как на его пост с критикой СВО и президента обратила общественность. После выезда из РФ экс-депутат начал писать более радикальные посты по той же тематике. По административной статье Медведеву грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.