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Ученые в Перми создали антропоморфного робота для обучения стоматологов

Пермские и московские ученые создали антропоморфного робота для будущих стоматологов

10 февраля 2024, 10:06
Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ученые в Перми создали антропоморфного робота для обучения стоматологов

Шесть таких роботов уже планируется применять на практике в этом году.

Пермские ученые завершили антропоморфного робота-симулятора, имитирующего пациента в стоматологическом кабинете. Над разработкой трудились ученые Пермского государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера, Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Российского университета медицины (бывшего Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова).

Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, робот должен подготовить студентов-стоматологов к работе в реальных условиях клиники. Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, которые сделаны из резиновых и пластмассовых материалов с несколькими видами сменных зубов. Специальная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность и однородность снятого материала при сверлении. Робот будет давать обратную связь при проводимых манипуляциях. На нем студенты смогут отрабатывать процессы лечения кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление.

По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ Александра Южакова, стоматологический симулятор был создан в прошлом году. Сейчас ведется работа по дополнению базовых манипуляций, добавляются разные условия — к примеру, пациент боится стоматолога, нервничает или проявляет агрессию. На 2024 год у ученых определен заказ на пять таких роботов — симуляторы хотят получить несколько московских стоматологических клиник, ПГМУ и частная стоматклиника. Ориентировочная стоимость одного промышленного образца составляет около 6 млн рублей.

В ПГМУ считают, что антропоморфный робот поможет будущим врачам не только улучшить навыки и понять свои ошибки, но и получить обратную связь. Это позволит совершенствоваться в работе с настоящими пациентами.

Сейчас исследователи университетов работают над созданием отечественной платформы, задача которой — дистанционное выполнение всех образовательных процедур для стоматолога. Врач надевает шлем виртуальной реальности, видит кабинет и пациента, и может выполнять все процедуры, находясь в другом месте. Это позволит специалистам дистанционно проходить стажировки.

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