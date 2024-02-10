Пермские и московские ученые создали антропоморфного робота для будущих стоматологов

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Пермские ученые завершили антропоморфного робота-симулятора, имитирующего пациента в стоматологическом кабинете. Над разработкой трудились ученые Пермского государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера, Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Российского университета медицины (бывшего Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова).
Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, робот должен подготовить студентов-стоматологов к работе в реальных условиях клиники. Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, которые сделаны из резиновых и пластмассовых материалов с несколькими видами сменных зубов. Специальная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность и однородность снятого материала при сверлении. Робот будет давать обратную связь при проводимых манипуляциях. На нем студенты смогут отрабатывать процессы лечения кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление.
По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ Александра Южакова, стоматологический симулятор был создан в прошлом году. Сейчас ведется работа по дополнению базовых манипуляций, добавляются разные условия — к примеру, пациент боится стоматолога, нервничает или проявляет агрессию. На 2024 год у ученых определен заказ на пять таких роботов — симуляторы хотят получить несколько московских стоматологических клиник, ПГМУ и частная стоматклиника. Ориентировочная стоимость одного промышленного образца составляет около 6 млн рублей.
В ПГМУ считают, что антропоморфный робот поможет будущим врачам не только улучшить навыки и понять свои ошибки, но и получить обратную связь. Это позволит совершенствоваться в работе с настоящими пациентами.
Сейчас исследователи университетов работают над созданием отечественной платформы, задача которой — дистанционное выполнение всех образовательных процедур для стоматолога. Врач надевает шлем виртуальной реальности, видит кабинет и пациента, и может выполнять все процедуры, находясь в другом месте. Это позволит специалистам дистанционно проходить стажировки.