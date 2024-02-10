Пермские и московские ученые создали антропоморфного робота для будущих стоматологов

По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ Александра Южакова, стоматологический симулятор был создан в прошлом году. Сейчас ведется работа по дополнению базовых манипуляций, добавляются разные условия — к примеру, пациент боится стоматолога, нервничает или проявляет агрессию. На 2024 год у ученых определен заказ на пять таких роботов — симуляторы хотят получить несколько московских стоматологических клиник, ПГМУ и частная стоматклиника. Ориентировочная стоимость одного промышленного образца составляет около 6 млн рублей.