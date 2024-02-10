Пермский экс-адвокат, лишенный статуса после жалобы инвалида, подал в суд

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Александр Антипов подал в суд, чтобы вернуть себе адвокатский статус, которого его лишили на 5 лет. Судя по картотеке Ленинского районного суда Перми, иск был подан еще в конце декабря 2023 года. Предварительное заседание по делу назначено на 20 февраля. Ответчиком по делу выступает НКО «Адвокатская палата Пермского края», которая и приняла в начале ноября решение о лишении Антипова статуса.
Ранее издание 59.RU сообщало, что комиссия приняла решение после жалобы пермяка Юрия Гарипова, который имеет инвалидность. Мужчина рассказал, что обратился к Антипову, чтобы добиться обжалования условного срока по делу о контрафакте CD-дисков — 3,5 года.
Мужчина заплатил адвокату за услуги 70 тыс. рублей, однако его защитник постоянно говорил, что суд или перенесли, или кто-то не явился. Это происходило в течение двух лет. В итоге оказалось, что жалоба в Верховный суд РФ подана так и не была.
Во время заседании дисциплинарной комиссии Антипов принес извинения и признал вину. Антипов пояснил журналистам, что собирается обжаловать решение комиссии с предоставлением всех доказательств, которые ранее не были рассмотрены.