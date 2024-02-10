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Пермский экс-адвокат, лишенный статуса после жалобы инвалида, подал в суд

Пермский экс-адвокат, лишенный статуса после жалобы инвалида, подал в суд

10 февраля 2024, 16:31
Фото: соцсети Антипова
Мужчина заплатил адвокату деньги за подачу иска, но так и не дождался заседания.

Александр Антипов подал в суд, чтобы вернуть себе адвокатский статус, которого его лишили на 5 лет. Судя по картотеке Ленинского районного суда Перми, иск был подан еще в конце декабря 2023 года. Предварительное заседание по делу назначено на 20 февраля. Ответчиком по делу выступает НКО «Адвокатская палата Пермского края», которая и приняла в начале ноября решение о лишении Антипова статуса.

Ранее издание 59.RU сообщало, что комиссия приняла решение после жалобы пермяка Юрия Гарипова, который имеет инвалидность. Мужчина рассказал, что обратился к Антипову, чтобы добиться обжалования условного срока по делу о контрафакте CD-дисков — 3,5 года. 

Мужчина заплатил адвокату за услуги 70 тыс. рублей, однако его защитник постоянно говорил, что суд или перенесли, или кто-то не явился. Это происходило в течение двух лет. В итоге оказалось, что жалоба в Верховный суд РФ подана так и не была.

Во время заседании дисциплинарной комиссии Антипов принес извинения и признал вину. Антипов пояснил журналистам, что собирается обжаловать решение комиссии с предоставлением всех доказательств, которые ранее не были рассмотрены.

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#Суд#Пермь#Мошенничество#Адвокат
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