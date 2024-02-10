Пермский экс-адвокат, лишенный статуса после жалобы инвалида, подал в суд

Александр Антипов подал в суд, чтобы вернуть себе адвокатский статус, которого его лишили на 5 лет. Судя по картотеке Ленинского районного суда Перми, иск был подан еще в конце декабря 2023 года. Предварительное заседание по делу назначено на 20 февраля. Ответчиком по делу выступает НКО «Адвокатская палата Пермского края», которая и приняла в начале ноября решение о лишении Антипова статуса.