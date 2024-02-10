Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд

В удовлетворении иска Галицкому было отказано. Представитель Минюста объяснил во время судебного заседание отсутствие организации в реестре экстремистов тем, что он должен пополняться в течение 30 дней с момента получением министерства решения суда. Однако решение о запрете движения ЛГБТ, принятое в ноябре, они получили только в середине января. О ходе процесса рассказал Галицкий в соцсетях.