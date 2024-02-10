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Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд

Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд

10 февраля 2024, 15:00
Фото: properm.ru
В Минюсте утверждают, что только недавно получили решение суда по ЛГБТ-движению.
Сюжет
Протест

Пермский общественник Денис Галицкий не смог добиться конкретики от Минюста о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским. Движение было запрещено по инициативе министерства 30 ноября 2023 года Верховным судом РФ. Само заседание проходило в закрытом режиме, решение опубликовано не было.

У общественника возникли вопросы: кто является руководителем этого общественного движения, какая символика запрещена, какие преследует организация. 

В удовлетворении иска Галицкому было отказано. Представитель Минюста объяснил во время судебного заседание отсутствие организации в реестре экстремистов тем, что он должен пополняться в течение 30 дней с момента получением министерства решения суда. Однако решение о запрете движения ЛГБТ, принятое в ноябре, они получили только в середине января. О ходе процесса рассказал Галицкий в соцсетях.

Ранее саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения суда о признании ЛГБТ-движения экстремистским. В решении сказано, что на территории РФ движение действует с 1984 года. Его представители пропагандируют идеологию разрушения традиционных ценностей семьи.

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#Общество#Суд#Протест#Пермь#Галицкий#ЛГБТ#Денис галицкий
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