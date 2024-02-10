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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Исполнение оперы «Золотой петушок» от Пермской оперы можно будет услышать онлайн

Пермский театр оперы и балета покажет онлайн-трансляцию оперы «Золотой петушок»

10 февраля 2024, 11:38
Фото: properm.ru

Исполнение оперы «Золотой петушок» от Пермской оперы можно будет услышать онлайн

Продолжительность спектакля около 2,5 часов.

В это воскресенье, 11 февраля, Пермский театр оперы и балета покажет концертное исполнение оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» (6+) онлайн.

Трансляция состоится в 19:00 на официальной странице театра «ВКонтакте», сайте и YouTube-канале. На сцене Пермской оперы выступят солисты, приглашенные артисты, хор и оркестр театра под управлением дирижера Федора Леднева. Партию царя Додона исполнит Валерий Гордеев, царевича Гвидона — Анатолий Шлиман, а золотого петушка сыграет Ирина Байкова.

Пермяки и гости города смогут также услышать и увидеть спектакль вживую.

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#Общество#Афиша#Пермь#Театр оперы и балета
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