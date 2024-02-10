Пермский театр оперы и балета покажет онлайн-трансляцию оперы «Золотой петушок»

Трансляция состоится в 19:00 на официальной странице театра «ВКонтакте», сайте и YouTube-канале. На сцене Пермской оперы выступят солисты, приглашенные артисты, хор и оркестр театра под управлением дирижера Федора Леднева. Партию царя Додона исполнит Валерий Гордеев, царевича Гвидона — Анатолий Шлиман, а золотого петушка сыграет Ирина Байкова.