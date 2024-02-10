Пермяк трижды сообщил о взрыве дома, чтобы его покатали полицейские

Спустя короткое время мужчина еще дважды позвонил в ЕДДС и вновь сообщил о своих планах. Во время суда добрянец пояснил, что не хотел взрывать дом. Он позвонил по номеру 112 для того, чтобы за ним приехали полицейские и увезли в Добрянку — сам он в это время был в одном из поселений в округе. Сам добраться до Добрянки осужденный не мог — у него не было денег.