Пермяк трижды сообщил о взрыве дома, чтобы его покатали полицейские

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В Добрянке осудили 48-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве дома. По данным пресс-службы суда, в августе 2023 года мужчина напился и позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу. Он пояснил, что планирует взорвать дом, погибнет много людей. Преступник потребовал, чтобы немедленно прибыли экстренные службы.
Спустя короткое время мужчина еще дважды позвонил в ЕДДС и вновь сообщил о своих планах. Во время суда добрянец пояснил, что не хотел взрывать дом. Он позвонил по номеру 112 для того, чтобы за ним приехали полицейские и увезли в Добрянку — сам он в это время был в одном из поселений в округе. Сам добраться до Добрянки осужденный не мог — у него не было денег.
Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы, также с него взыскано 6,4 тыс. рублей — эти средства были потрачены на реагирование на вызовы.