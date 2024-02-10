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Published Сегодня, 18:03

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Updated Сегодня, 18:05

Пермяк трижды сообщил о взрыве дома, чтобы его покатали полицейские

Пермяк трижды сообщил о взрыве дома, чтобы его покатали полицейские

10 февраля 2024, 18:03
Фото: ideogram.ai
У мужчины не было денег на поездку.

В Добрянке осудили 48-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве дома. По данным пресс-службы суда, в августе 2023 года мужчина напился и позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу. Он пояснил, что планирует взорвать дом, погибнет много людей. Преступник потребовал, чтобы немедленно прибыли экстренные службы.

Спустя короткое время мужчина еще дважды позвонил в ЕДДС и вновь сообщил о своих планах. Во время суда добрянец пояснил, что не хотел взрывать дом. Он позвонил по номеру 112 для того, чтобы за ним приехали полицейские и увезли в Добрянку — сам он в это время был в одном из поселений в округе. Сам добраться до Добрянки осужденный не мог — у него не было денег.

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы, также с него взыскано 6,4 тыс. рублей — эти средства были потрачены на реагирование на вызовы.

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#Происшествия#Пермь#Взрыв
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