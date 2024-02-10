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Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО

Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО

10 февраля 2024, 14:22
Мужчину оштрафовали за комментарии, которые были опубликованы еще летом 2023 года.

Пермяка осудили за возбуждение ненависти к участникам специально военной операции. Решение принял Мотовилихинский районный суд из-за комментариев мужчины в сообществе «ЗЛОЙ ПЕРМЯК | ПЕРМЬ». Из решения суда следует, что нарушение обнаружили силовики еще в июле 2023 года.

Заседание по делу проходило без участия пермяка — он не явился. Дело об административном нарушении было возбуждено только в конце декабря 2023 года. Мужчина от дачи пояснений в то время отказался, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ.

Комментарии были размещены под постом следующего содержания.

«Вчера пришло сообщение от мужа, который находится в зоне СВО, боже, я чуть не подпрыгнула от его небольшого сообщения: „Жив, все нормально. Не волнуйся, люблю тебя очень. Скучаю“. Вроде, пара слов, а столько смысла в них. Хоть бы живой, хоть бы вернулся поскорее».

Привести в первозданном виде комментарии пермяка мы не можем из-за действующих законов. Но если пересказывать смысл в общих чертах, то мужчина раскритиковал действия участников СВО и их мотивы.

В экспертизе комментариев сказано, что в словах пермяка имеется намек, в котором содержится одобрительная оценка гибели российских военных.

Судья отметил, что ранее пермяк не привлекался к административной ответственности. Мужчине был назначен минимальный штраф, предусмотренный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — 10 тыс. рублей.

#Суд#Военная операция на Украине#Протест#Пермь
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