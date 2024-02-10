Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Пермяка осудили за возбуждение ненависти к участникам специально военной операции. Решение принял Мотовилихинский районный суд из-за комментариев мужчины в сообществе «ЗЛОЙ ПЕРМЯК | ПЕРМЬ». Из решения суда следует, что нарушение обнаружили силовики еще в июле 2023 года.
Заседание по делу проходило без участия пермяка — он не явился. Дело об административном нарушении было возбуждено только в конце декабря 2023 года. Мужчина от дачи пояснений в то время отказался, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ.
Комментарии были размещены под постом следующего содержания.
«Вчера пришло сообщение от мужа, который находится в зоне СВО, боже, я чуть не подпрыгнула от его небольшого сообщения: „Жив, все нормально. Не волнуйся, люблю тебя очень. Скучаю“. Вроде, пара слов, а столько смысла в них. Хоть бы живой, хоть бы вернулся поскорее».
Привести в первозданном виде комментарии пермяка мы не можем из-за действующих законов. Но если пересказывать смысл в общих чертах, то мужчина раскритиковал действия участников СВО и их мотивы.
В экспертизе комментариев сказано, что в словах пермяка имеется намек, в котором содержится одобрительная оценка гибели российских военных.
Судья отметил, что ранее пермяк не привлекался к административной ответственности. Мужчине был назначен минимальный штраф, предусмотренный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — 10 тыс. рублей.