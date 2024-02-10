properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили

Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили

10 февраля 2024, 13:24
Фото: vk.com/lolitagroup
Исполнительницу начали «отменять» после «Голой вечеринки».
Сюжет
Протест

В Перми приостановили продажи на концерт певицы Лолиты Милявской, который запланирован на 19 марта. Издание 59.RU со ссылкой на компанию «Артисты звезды» сообщает, что пока неизвестно, будет ли концерт отменен или перенесен — информация не поступала от организаторов тура. Но продажа билетов действительно приостановлена.

Ранее в Новосибирске дважды отменяли концерты Милевской, не состоялся концерт и в Омске. Это, вероятно, связано с участием исполнительницы в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Подобные мероприятия законодательно не запрещены и раньше проходили, однако после начала СВО начали активно поступать жалобы на такой вид досуга. Лолита Милевская не единственная певица, чьи концерты начали отменять после вечеринки.

Читайте также:
Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это былоУчастница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержкуСуд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных
#Протест#Пермь#Концерт#Звезды
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25