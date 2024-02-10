Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили

Ранее в Новосибирске дважды отменяли концерты Милевской, не состоялся концерт и в Омске. Это, вероятно, связано с участием исполнительницы в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Подобные мероприятия законодательно не запрещены и раньше проходили, однако после начала СВО начали активно поступать жалобы на такой вид досуга. Лолита Милевская не единственная певица, чьи концерты начали отменять после вечеринки.