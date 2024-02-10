Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Перми приостановили продажи на концерт певицы Лолиты Милявской, который запланирован на 19 марта. Издание 59.RU со ссылкой на компанию «Артисты звезды» сообщает, что пока неизвестно, будет ли концерт отменен или перенесен — информация не поступала от организаторов тура. Но продажа билетов действительно приостановлена.
Ранее в Новосибирске дважды отменяли концерты Милевской, не состоялся концерт и в Омске. Это, вероятно, связано с участием исполнительницы в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Подобные мероприятия законодательно не запрещены и раньше проходили, однако после начала СВО начали активно поступать жалобы на такой вид досуга. Лолита Милевская не единственная певица, чьи концерты начали отменять после вечеринки.