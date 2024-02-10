Следственный комитет России заинтересовался ЧП на газопроводе в Куединском районе

Разгерметизация газопровода рядом с Куедой произошла поздно вечером 8 февраля. В результате пожара пострадали восемь человек, среди них двое детей. Позже журналисту Properm.ru удалось выяснить, что газопровод принадлежит компании ЛУКОЙЛ. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» эту информацию не комментируют, пока комиссия не завершит проверку и не сделает выводы.