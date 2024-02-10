Следственный комитет России заинтересовался ЧП на газопроводе в Куединском районе

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту пожара на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. Ранее следственные органы регионального следственного управления возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В пресс-службе Следкома сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Разгерметизация газопровода рядом с Куедой произошла поздно вечером 8 февраля. В результате пожара пострадали восемь человек, среди них двое детей. Позже журналисту Properm.ru удалось выяснить, что газопровод принадлежит компании ЛУКОЙЛ. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» эту информацию не комментируют, пока комиссия не завершит проверку и не сделает выводы.