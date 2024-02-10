Стало известно, какие направления для речных прогулок популярны у пермяков

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Туристические операторы Перми распродали около 50% речных круизов в навигацию 2024 года. К началу февраля раскуплена половина круизных путешествий на текущий год, рассказали в пресс-службе мэрии.
Самыми популярными маршрутами на февраль стали длительные круизы из Перми в Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону и Астрахань. Туркомпании запустили в продажу новинки:
Навигация текущего года должна стартовать 30 апреля.