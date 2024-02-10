properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Власти рассказали о популярных у пермяков направлениях для речных прогулок

Стало известно, какие направления для речных прогулок популярны у пермяков

10 февраля 2024, 06:57
Фото: fusiobrain.ai

Власти рассказали о популярных у пермяков направлениях для речных прогулок

Навигация на реках Прикамья запланирована с 30 апреля.
Сюжет
Туризм

Туристические операторы Перми распродали около 50% речных круизов в навигацию 2024 года. К началу февраля раскуплена половина круизных путешествий на текущий год, рассказали в пресс-службе мэрии.

Самыми популярными маршрутами на февраль стали длительные круизы из Перми в Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону и Астрахань. Туркомпании запустили в продажу новинки:

  • четырехдневные туры по маршруту Пермь-Сарапул-Оса-Пермь;
  • круиз до Петрозаводска, где во время стоянки на 2-3 дня можно уехать в Карелию;
  • во время стоянки теплохода в Перми путешественники могут отправиться в двухдневный тур в Кудымкар, где познакомятся с культурой и обычаями коми-пермяков.

Навигация текущего года должна стартовать 30 апреля.

Читайте также:
Администрация Свердловского района вновь привлекла прокуратуру плохой уборкой снегаСотни пермских детей учатся на удаленке из-за карантина по ОРВИНовый приют для бездомных собак в Перми хотят построить в этом году
#Общество#Пермь#Туризм#Администрация Перми#Навигация
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25