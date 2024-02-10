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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Госдуме предлагают запретить размещение рекламы у иностранных агентов

В Госдуме предложили запретить рекламу у иноагентов

10 февраля 2024, 12:13
Фото: 1MI

В Госдуме предлагают запретить размещение рекламы у иностранных агентов

Организации и компании планируется лишить такого источника дохода.
Сюжет
Госдума

В России могут запретить иностранным агентам зарабатывать за счет размещаемой рекламы. Такой законопроект уже рассматривается в Госдуме, заявил ее председатель Вячеслав Володин. По его словам, многие люди возмущаются, что блогеры, «льющие грязь на нашу страну», по-прежнему зарабатывают деньги на отечественных компаниях.

Поэтому депутаты планируют запретить гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других площадках в интернете. Для тех, кто будет нарушать запрет, власти хотят разработать строгие меры ответственности.

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#Общество#Пермь#Госдума#Госдума рф#Законопроект#Иноагенты
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