В Госдуме предложили запретить рекламу у иноагентов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В России могут запретить иностранным агентам зарабатывать за счет размещаемой рекламы. Такой законопроект уже рассматривается в Госдуме, заявил ее председатель Вячеслав Володин. По его словам, многие люди возмущаются, что блогеры, «льющие грязь на нашу страну», по-прежнему зарабатывают деньги на отечественных компаниях.
Поэтому депутаты планируют запретить гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других площадках в интернете. Для тех, кто будет нарушать запрет, власти хотят разработать строгие меры ответственности.