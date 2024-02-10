В Госдуме предложили запретить рекламу у иноагентов

В России могут запретить иностранным агентам зарабатывать за счет размещаемой рекламы. Такой законопроект уже рассматривается в Госдуме, заявил ее председатель Вячеслав Володин. По его словам, многие люди возмущаются, что блогеры, «льющие грязь на нашу страну», по-прежнему зарабатывают деньги на отечественных компаниях.