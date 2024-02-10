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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Госдуму внесли законопроект об увеличении возраста получения детского пособия

В Госдуму внесли законопроект об увеличении возраста получения детского пособия

10 февраля 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты считают, что ежемесячное пособие пособие должны выплачивать до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет.

В Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до 18 лет. Сейчас это пособие возможно получать только до достижения ребенком 17 лет. Законопроект внесли в Госдуму депутата Заксобрания Санкт-Петербурга.

В пояснительной записки депутаты отмечают, что по семейному кодексу ребенком считается лицо, которое не достигло 18 лет. Кроме того, дети с 17 до 18 лет еще учатся в образовательных учреждениях и не работают, поэтому они все еще зависимы от родителей.

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