В Госдуму внесли законопроект об увеличении возраста получения детского пособия

В пояснительной записки депутаты отмечают, что по семейному кодексу ребенком считается лицо, которое не достигло 18 лет. Кроме того, дети с 17 до 18 лет еще учатся в образовательных учреждениях и не работают, поэтому они все еще зависимы от родителей.