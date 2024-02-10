В Перми из многоэтажки выпала голая девушка

В социальных сетях пишут, что девушка была молодой. По словам очевидца, сначала ему показалось что на снегу лежит кукла, но потом он понял, что это человек. На видео видно голую девушку, лежащую у автомобиля. Тело обнаружили возле дома на улице Калинина, 64а.