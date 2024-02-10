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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Перми из многоэтажки выпала голая девушка

В Перми из многоэтажки выпала голая девушка

10 февраля 2024, 13:38
Фото: ideogram.ai
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются силовики.

В Перми в Кировском районе из многоэтажки выпала девушка — это произошло в ночь на 10 февраля. Издание perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу СК сообщает, что из окна выпала совершеннолетняя девушка. По факту происшествия сейчас проводится проверка.

В социальных сетях пишут, что девушка была молодой. По словам очевидца, сначала ему показалось что на снегу лежит кукла, но потом он понял, что это человек. На видео видно голую девушку, лежащую у автомобиля. Тело обнаружили возле дома на улице Калинина, 64а.

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#Происшествия#Пермь#Ск#Су ск
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