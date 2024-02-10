В Перми к борьбе с последствиями снегопадов привлекли осужденных

В Перми осужденных привлекли к уборке снега. Они справлялись с последствиями циклона «Ольга» на бесхозяйных территориях Мотовилихинского района. В частности, они убрали территорию от снега в микрорайоне «Городские горки» возле многоквартирных домов, сообщила пресс-служба администрации района.