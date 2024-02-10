В Перми к борьбе с последствиями снегопадов привлекли осужденных

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Перми осужденных привлекли к уборке снега. Они справлялись с последствиями циклона «Ольга» на бесхозяйных территориях Мотовилихинского района. В частности, они убрали территорию от снега в микрорайоне «Городские горки» возле многоквартирных домов, сообщила пресс-служба администрации района.
Чиновники отмечают, что работы проводились в рамках постановления администрации от 2007 года. В постановлении сказано, что осужденные пермяки могут отбывать наказание, например, в районных администрациях, МКУ «ПермГорЛес», МОО ТОС «Новые Ляды».
Ранее Пермский край накрыл циклон «Ольга», из-за которого в регионе были снегопады.