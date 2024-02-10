В Перми состоится распределение земельных участков для многодетных семей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
До 28 февраля многодетные семьи Перми могут подать заявление и документы для участия в процедуре распределения 63 земельных участков. Они находятся на территории Перми и Пермского района и включены в альтернативный перечень.
Известно, что 50 участков находятся в микрорайонах Голованово и Вышка-2. Их площадь — от 451 до 600 кв. м. Еще шесть участков площадью от 527 до 550 кв. м находятся на ул. Курашимской в Орджоникидзевском районе. Три земельных надела (от 455 до 599 кв. м) располагаются в Кировском районе, на ул. Промучасток, а еще один участок площадью 540 кв. м — в поселке Новые Ляды. Их разрешено использовать для индивидуального жилого строительства.
Кроме того, еще три участка (от 583 до 598 кв. м) для многодетных семей находятся в деревне Шуваята Фроловского сельского поселения Пермского района. Данные земли предназначены для строительства садового дома с площадью застройки не более 30% от размера земельного участка и высотой не более трех этажей.
Все участки имеют техническую возможность подключения к сетям (электроэнергия и газоснабжение). Чтобы принять участие в жеребьевке, нужно подать заявление и документы в городской департамент социальной политики (ул. Газеты Звезда, 9).
Распределение участков пройдет 6 марта в 10:00 в большом зале Центральной городской библиотеки им. Пушкина (Петропавловская, 25). Информацию о проведении жеребьевки и земельных участках можно получить в департаменте земельных отношений по телефону: 212-72-06.