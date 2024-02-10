В Перми состоится распределение земельных участков для многодетных семей

Известно, что 50 участков находятся в микрорайонах Голованово и Вышка-2. Их площадь — от 451 до 600 кв. м. Еще шесть участков площадью от 527 до 550 кв. м находятся на ул. Курашимской в Орджоникидзевском районе. Три земельных надела (от 455 до 599 кв. м) располагаются в Кировском районе, на ул. Промучасток, а еще один участок площадью 540 кв. м — в поселке Новые Ляды. Их разрешено использовать для индивидуального жилого строительства.