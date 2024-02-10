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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Рядовой из Березников погиб на СВО

В понедельник простятся с убитым на СВО рядовым из Березников

10 февраля 2024, 10:29
Фото: пресс-служба администрации Березников

Рядовой из Березников погиб на СВО

Чиновники не сообщают обстоятельства случившегося.

В понедельник, 12 февраля, в Культурно-деловом центре города Березники пройдет прощание с убитым на СВО рядовым Сергеем Костиным. Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщает пресс-служба городской администрации. При этом власти не уточняют, когда погиб мужчина и остались ли у него родные.

СВО началась около двух лет, 24 февраля 2022 года. Сроки завершения спецоперации не разглашаются. Данные о числе погибших со стороны России сохраняются в тайне.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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