В понедельник простятся с убитым на СВО рядовым из Березников

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В понедельник, 12 февраля, в Культурно-деловом центре города Березники пройдет прощание с убитым на СВО рядовым Сергеем Костиным. Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщает пресс-служба городской администрации. При этом власти не уточняют, когда погиб мужчина и остались ли у него родные.
СВО началась около двух лет, 24 февраля 2022 года. Сроки завершения спецоперации не разглашаются. Данные о числе погибших со стороны России сохраняются в тайне.