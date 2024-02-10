В понедельник простятся с убитым на СВО рядовым из Березников

В понедельник, 12 февраля, в Культурно-деловом центре города Березники пройдет прощание с убитым на СВО рядовым Сергеем Костиным. Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщает пресс-служба городской администрации. При этом власти не уточняют, когда погиб мужчина и остались ли у него родные.