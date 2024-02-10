Возможна потеря памяти. В Чусовом пропала пожилая женщина

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Чусовом около трех недель назад пропала 63-летняя Татьяна Ральникова (Слышкина). Известно, что женщина ушла в неизвестном направлении 21 января. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Татьяна могла потерять память.
Приметы пропавшей: рост 177 см, нормальное телосложение, карие глаза, короткая стрижка, волосы седые. Была одета в темно-коричневую замшевую дубленку, коричневые сапоги и серую шаль.
Если вы видели женщину или готовы помочь в ее поисках, свяжитесь с инфоргом Натальей по номеру 88122411427 или с поисковым отрядом — 8 (800) 700-54-52 или 112.