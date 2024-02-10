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В Чусовом пропала 63-летняя женщина, которая могла потерять память

Возможна потеря памяти. В Чусовом пропала пожилая женщина

10 февраля 2024, 05:10
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Чусовом пропала 63-летняя женщина, которая могла потерять память

О местонахождении исчезнувшей ничего не известно.

В Чусовом около трех недель назад пропала 63-летняя Татьяна Ральникова (Слышкина). Известно, что женщина ушла в неизвестном направлении 21 января. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Татьяна могла потерять память.

Приметы пропавшей: рост 177 см, нормальное телосложение, карие глаза, короткая стрижка, волосы седые. Была одета в темно-коричневую замшевую дубленку, коричневые сапоги и серую шаль.

Если вы видели женщину или готовы помочь в ее поисках, свяжитесь с инфоргом Натальей по номеру 88122411427 или с поисковым отрядом — 8 (800) 700-54-52 или 112.

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#Общество#Пермь#Пропал человек#Лиза алерт
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