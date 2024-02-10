Выступал в Пермской опере четверть века. Ушел из жизни солист театра Павел Рейман

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Скончался солист Пермского театра оперы и балета Павел Рейман. Ему было 59 лет. О дате и месте прощания в пресс-службе учреждения обещают сообщить дополнительно.
Павел Рейман родился в Чите 26 февраля 1964 года. Окончил духовое отделение Читинского музыкального училища, в 1999 году — Нижегородскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки (класс профессора Владимира Васильева). В сентябре того же года поступил в труппу Пермского оперного.
Артист проработал в Пермской опере четверть века и сыграл во множестве спектаклей. В его послужном списке такие роли как Дюнуа («Орлеанская дева») и Трике («Евгений Онегин») в операх Чайковского, а также Самозванец («Борис Годунов» Мусоргского), Альфио («Сельская честь» Масканьи) и Канио («Паяцы» Леонкавалло). Одной из последних и запоминающихся работ Реймана стала роль Оранго в одноименной постановке Алексея Мирошниченко.