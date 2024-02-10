Выступал в Пермской опере четверть века. Ушел из жизни солист театра Павел Рейман

Артист проработал в Пермской опере четверть века и сыграл во множестве спектаклей. В его послужном списке такие роли как Дюнуа («Орлеанская дева») и Трике («Евгений Онегин») в операх Чайковского, а также Самозванец («Борис Годунов» Мусоргского), Альфио («Сельская честь» Масканьи) и Канио («Паяцы» Леонкавалло). Одной из последних и запоминающихся работ Реймана стала роль Оранго в одноименной постановке Алексея Мирошниченко.