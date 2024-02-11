Гордума Перми утвердит предельную высоту почти для каждого вида газона

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Администрация Перми внесла в городскую думу поправки в правила благоустройства, предусматривающие новые нормативы по высоте газонов. Информация об этом появилась на сайте представительного органа.
Согласно решению, корректировки касаются всех видов газонов, для которых устанавливаются необходимые уровни требований к содержанию, в числе которых высота кошения. В действующей редакции не утверждены особенности партерного, лугового, мавританского и спортивного видов, а в новой — указана соответствующая высота каждого вида. Так, для обыкновенного газона высота должна соблюдаться в диапазоне от 5 см до 15 см, для партерного — от 5 см до 10 см, для спортивного — от 4 см до 10 см. Для мавританского и лугового предельная высота не установлена.
Изданию «Ъ-Прикамье» в мэрии пояснили, что «изменения также предусматривают возможность проведения кошения травы при длительном отсутствии осадков и температуре воздуха выше 25°С в случаях наличия на газоне системы автоматического полива».
Поправки будут рассмотрены на заседании Пермской городской думы в феврале 2024 года.