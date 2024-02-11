Гордума Перми утвердит предельную высоту почти для каждого вида газона

Согласно решению, корректировки касаются всех видов газонов, для которых устанавливаются необходимые уровни требований к содержанию, в числе которых высота кошения. В действующей редакции не утверждены особенности партерного, лугового, мавританского и спортивного видов, а в новой — указана соответствующая высота каждого вида. Так, для обыкновенного газона высота должна соблюдаться в диапазоне от 5 см до 15 см, для партерного — от 5 см до 10 см, для спортивного — от 4 см до 10 см. Для мавританского и лугового предельная высота не установлена.