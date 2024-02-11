На СВО погиб 52-летний работник агрофирмы Прикамья Александр Одинцов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В ходе спецоперации на Украине погиб Александр Одинцов в возрасте 52 лет. Об этом сообщает администрация Карагайского округа.
«С прискорбием сообщаем, что 21 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк из посёлка Шумиха Александр Одинцов», — сообщает ведомство.
В декабре прошлого года Александр принял решение стать участником СВО, заключил контракт и работал в составе эвакуационной группы. В последние годы жизни мужчина работал в агрофирме «Победа», ухаживал за престарелой матерью.
Прощание с бойцом состоится 12 февраля в селе Нердва, в здании Дома культуры на улице Советской, 14. Митинг состоится в 13.00 в этом же здании.