properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

На СВО погиб 52-летний работник агрофирмы Прикамья Александр Одинцов

На СВО погиб 52-летний работник агрофирмы Прикамья Александр Одинцов

11 февраля 2024, 11:10
Фото: properm.ru / Администрация Карагайского муниципального округа
Решение стать участником СВО на Украине мужчина принял в конце декабря прошлого года, а 21 января его уже не стало.

В ходе спецоперации на Украине погиб Александр Одинцов в возрасте 52 лет. Об этом сообщает администрация Карагайского округа.

«С прискорбием сообщаем, что 21 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк из посёлка Шумиха Александр Одинцов», — сообщает ведомство.

В декабре прошлого года Александр принял решение стать участником СВО, заключил контракт и работал в составе эвакуационной группы. В последние годы жизни мужчина работал в агрофирме «Победа», ухаживал за престарелой матерью.

Прощание с бойцом состоится 12 февраля в селе Нердва, в здании Дома культуры на улице Советской, 14. Митинг состоится в 13.00 в этом же здании.

Читайте также:
«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцомВ Рябинино под Чердынью простятся с рядовым, погибшим в ходе спецоперации
#Митинг#Украина#Победа#Спецоперация#Прощание#Погибший#Агрофирма
Подпишитесь
В Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин
Сегодня, 13:16
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Вчера, 17:40
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
Сегодня, 05:36
Девочка скончалась в машине скорой помощи. В Пермском крае произошло смертельное ДТП
Вчера, 15:30
Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд
Вчера, 15:00
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Вчера, 14:35