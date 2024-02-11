Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»

Джапаридзе руководил ООО «Вербиловское» с августа 2020 по январь 2024 года. Организация специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота (КРС), производством молока и выращиванием зерновых культур. Также, мужчина ранее владел 25% московским ООО «Селекс». Компания вела ту же деятельность, что и «Вербиловское».