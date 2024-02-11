Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:46
Новым гендиректором агропромышленного комплекса «Красава» стал экс-руководитель липецкого подразделения Danone AO «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition) Григорий Джапаридзе. Речь идет об ООО «Вербиловское». На изменения, внесенные в ЕГРЮЛ, обратило внимание «Ъ-Прикамье». Временно исполняющим обязанности генерального директора компании с 4 октября 2023 года был Павел Шехерев.
Джапаридзе руководил ООО «Вербиловское» с августа 2020 по январь 2024 года. Организация специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота (КРС), производством молока и выращиванием зерновых культур. Также, мужчина ранее владел 25% московским ООО «Селекс». Компания вела ту же деятельность, что и «Вербиловское».
АПК «Красава» зарегистрирован в июне 2008 года. Предприятие также занимается разведением КРС, производством молочной и мясной продукции, выращиванием однолетних кормовых культур.