properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»

Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»

11 февраля 2024, 14:46
Фото: properm.ru / businesschampions.ru
С 4 октября временно исполняющим обязанности гендиректора компании был Павел Шехерев.

Новым гендиректором агропромышленного комплекса «Красава» стал экс-руководитель липецкого подразделения Danone AO «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition) Григорий Джапаридзе. Речь идет об ООО «Вербиловское». На изменения, внесенные в ЕГРЮЛ, обратило внимание «Ъ-Прикамье». Временно исполняющим обязанности генерального директора компании с 4 октября 2023 года был Павел Шехерев.

Джапаридзе руководил ООО «Вербиловское» с августа 2020 по январь 2024 года. Организация специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота (КРС), производством молока и выращиванием зерновых культур. Также, мужчина ранее владел 25% московским ООО «Селекс». Компания вела ту же деятельность, что и «Вербиловское».

АПК «Красава» зарегистрирован в июне 2008 года. Предприятие также занимается разведением КРС, производством молочной и мясной продукции, выращиванием однолетних кормовых культур.

Читайте также:
Выходец из Нидерландов займется производством коровьего молока в ПрикамьеПермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО
Читайте также:
Выходец из Нидерландов займется производством коровьего молока в ПрикамьеПермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО
#Молоко#Молочная продукция#Красава#Гендиректор#Мясная продукция#Егрюл#Пермский АПК#Агропромышленный комплекс#Данон#Липецкое хозяйство#Григорий Джапаридзе#ООО Вербиловское#Павел Шехерев#Молочный крупный рогатый скот#КРС#Зерновые культуры#25% московское ООО Селекс#АПК Красава#Кормовые культуры
Подпишитесь
В Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин
Сегодня, 13:16
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Вчера, 17:40
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
Сегодня, 05:36
Девочка скончалась в машине скорой помощи. В Пермском крае произошло смертельное ДТП
Вчера, 15:30
Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд
Вчера, 15:00
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Вчера, 14:35