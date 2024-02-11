Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл ЦСКА второй раз в сезоне

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Сегодня, 11 февраля, в Перми завершился матч второго этапа чемпионата единой лиги ВТБ в рамках группы А. Пермский баскетбольный клуб PARMA одержал победу со счетом 84:80, информация об этом появилась в их официальном паблике во ВКонтакте.
«Московский ЦСКА дважды повержен в этом сезоне, и оба раза на родном паркете „ПАРМЫ“, — пишет спортивный клуб в соцсети. Лучшую результативность в пермской команде показал Айзея Риз, забивший в актив 17 очков.
В группе А «Парма» идет пятой, имея в своем активе 43 очка.