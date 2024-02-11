Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл ЦСКА второй раз в сезоне

Сегодня, 11 февраля, в Перми завершился матч второго этапа чемпионата единой лиги ВТБ в рамках группы А. Пермский баскетбольный клуб PARMA одержал победу со счетом 84:80, информация об этом появилась в их официальном паблике во ВКонтакте.